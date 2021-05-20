Бергкамп: "Эк — не тот, кто легко сдается"

Легенда "Арсенала" Деннис Бергкамп сообщил, что совладелец Spotify Даниэль Эк не оставит попыток выкупить лондонский клуб у семьи Кроенке.

На прошлой неделе стало известно, что Стэн и Джош Кроенке отказались продать "Арсенал" Эку за 1.8 млрд. фунтов. Даниэль лично сообщил, что бы отвергнут американцами.



Однако Эк, заручившийся поддержкой Бергкампа, Тьерри Анри и Патрика Виейра, не опускает руки и с тех пор уже дважды контактировал с Кроенке-младшим, пытаясь пригласить американцев за стол переговоров.



"Эк переживал насчет того, что происходило в клубе, а их участие в так называемой Европейской Суперлиге стало последней каплей".



"Эк не будет относиться к "Арсеналу" как к игрушке. Он настоящий фанат и хочет, чтобы болельщики имели свое веское слово в управлении клубом".



"Эк понимает, что проблемы "Арсенала" не решить только вливанием денег или увольнением тренера".



"Чтобы вернуть "Арсенал" на вершину, потребуется время, и это будет возможно только после реструктуризации клуба, поэтому он больше сосредоточен на спортивной стороне, нежели на бизнес-процессах".



"Арсенал" критически нуждается во владельце, который бы понимал, что клубом нельзя управлять, как компанией".



"Попытка купить клуб мотивирована исключительно стремлением обеспечить "Арсеналу" более светлое будущее".



"Мы не можем никого заставить продать".



"Насколько мне известно, после выдвинутого предложения Даниэль еще дважды обращался к Джошу Кроенке и его банкирам. Независимо от намерений Кроенке, было бы хорошо поговорить друг с другом, как минимум. Это в интересах клуба".



"Как бы то ни было, Даниэль — не тот, кто легко сдается, и уж тем более мы, футбольные парни. Мы никуда не денемся. Безумная вещь в том, что мы не можем представить, что чувствуют нынешние игроки. Потому что мы сами всегда сражались за чемпионство".



"Зато мы знаем, что чувствуют фанаты. Мы уже провели встречу с делегацией фанатов. Мы чувствуем, что их энтузиазм все сильнее и сильнее. Это очень стимулирует", — сообщил Бергкамп Voetbal International.