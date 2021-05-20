Кейн объяснил, почему собрался уйти из "Тоттенхэма"

Нападающий Харри Кейн публично подтвердил свое желание покинуть "Тоттенхэм" в ближайшее трансферное окно.

Накануне "Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Астон Виллы", а Кейн попрощался с болельщиками своего клуба. Харри решительно настроен уйти и ожидает, что президент "шпор" Даниэль Леви удовлетворит его желание.



"Я не хочу, чтобы в конце своей карьеры мне было, о чем жалеть. Я хочу стать как можно лучше. Я никогда не говорил, что останусь в "Тоттенхэме" до конца своей карьеры, и никогда не говорил, что уйду из "Тоттенхэма".



"Люди могут сказать: "Он отчаянно жаждет трофеев, он нуждается в трофеях". Но я сам чувствую, словно у меня еще почти целая карьера впереди".



"Я способен провести еще семь-восемь лет на уровне, который уже продемонстрировал в Премьер-Лиге. Поэтому я ни с чем не спешу, у меня нет никакого отчаяния".



"Я не боюсь сказать, что хочу быть лучшим. Я хочу постараться достичь уровня Роналду и Месси. Это моя предельная цель — выигрывать трофеи сезон за сезонов, забивать по 50, 60, 70 голов сезон за сезоном. Такую планку я ставлю перед собой".



"Я хочу играть за сильнейшие команды. Я слежу за Лигой Чемпионов, и в этом сезоне английские команды выступают там удивительным образом. Я хочу участвовать в таких матчах".



"Уверен, Даниэль Леви захочет, чтобы у него был план насчет меня, но в конце концов это зависит от меня и от моих ощущений. Я решу так, как будет лучше всего для меня и для моей карьеры".



"Даниэль замечательно со мной обращается, если говорить на чистоту. Он всегда награждал меня контрактами и был справедлив со мной".



"Так что у нас всегда были хорошие отношения. Если честно, я не уверен, как пройдет этот разговор. Ты не знаешь, что думает президент. Возможно, он захочет продать меня, если подумает, что сможет выручить 100 миллионов фунтов за меня. Через два или три года я уже не буду столько стоить".



"Надеюсь, у нас достаточно хорошие отношения. Я посвятил клубу 16 лет своей жизни и надеюсь, мы сможем честно поговорить о том, как обстоят дела", — говорит Кейн в новом выпуске ютуб-канала Гари Невилла The Overlap.