Кейн объяснил, почему собрался уйти из "Тоттенхэма"
Нападающий Харри Кейн публично подтвердил свое желание покинуть "Тоттенхэм" в ближайшее трансферное окно.
Накануне "Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Астон Виллы", а Кейн попрощался с болельщиками своего клуба. Харри решительно настроен уйти и ожидает, что президент "шпор" Даниэль Леви удовлетворит его желание.
"Я не хочу, чтобы в конце своей карьеры мне было, о чем жалеть. Я хочу стать как можно лучше. Я никогда не говорил, что останусь в "Тоттенхэме" до конца своей карьеры, и никогда не говорил, что уйду из "Тоттенхэма".
"Люди могут сказать: "Он отчаянно жаждет трофеев, он нуждается в трофеях". Но я сам чувствую, словно у меня еще почти целая карьера впереди".
"Я способен провести еще семь-восемь лет на уровне, который уже продемонстрировал в Премьер-Лиге. Поэтому я ни с чем не спешу, у меня нет никакого отчаяния".
"Я не боюсь сказать, что хочу быть лучшим. Я хочу постараться достичь уровня Роналду и Месси. Это моя предельная цель — выигрывать трофеи сезон за сезонов, забивать по 50, 60, 70 голов сезон за сезоном. Такую планку я ставлю перед собой".
"Я хочу играть за сильнейшие команды. Я слежу за Лигой Чемпионов, и в этом сезоне английские команды выступают там удивительным образом. Я хочу участвовать в таких матчах".
"Уверен, Даниэль Леви захочет, чтобы у него был план насчет меня, но в конце концов это зависит от меня и от моих ощущений. Я решу так, как будет лучше всего для меня и для моей карьеры".
"Даниэль замечательно со мной обращается, если говорить на чистоту. Он всегда награждал меня контрактами и был справедлив со мной".
"Так что у нас всегда были хорошие отношения. Если честно, я не уверен, как пройдет этот разговор. Ты не знаешь, что думает президент. Возможно, он захочет продать меня, если подумает, что сможет выручить 100 миллионов фунтов за меня. Через два или три года я уже не буду столько стоить".
"Надеюсь, у нас достаточно хорошие отношения. Я посвятил клубу 16 лет своей жизни и надеюсь, мы сможем честно поговорить о том, как обстоят дела", — говорит Кейн в новом выпуске ютуб-канала Гари Невилла The Overlap.
20.05.2021 17:00
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Последние комментарии:
Увольнение Моуриньо убедило Кейна, что у Леви уже нет долгосрочного плана и пришло время валить. Насчет потенциального трансфера в МЮ двоякие ощущения. С одной стороны прирожденный бомбардир, который прекрасно адаптирован к АПЛ. С другой - находится в завершающей стадии пика своей карьеры. Ощущение, что пару лет осталось показывать качественную игру, после чего пойдет на спад с учетом его физических данных и склонности к травмам. В похожей ситуации был Ван Перси перед переходом в МЮ и даже разница в возрасте около года, но голландца брали за 28 млн. фунтов с контрактом в 150к. А этот будет стоить сотку и запросит не меньше условного Ходьба. Скорее против, чем за. Лучше вкладывать такие огромные деньги в молодых игроков, способных посвятить клубу 10 лет. А Харри желаю удачи, хотя искренне считаю, что правильное время для ухода он упустил и поторопился, подписав пятилетний контракт.
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Намекает что хочет остаться в Англии , значит ценник будет конский для клубов АПЛ
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А ну ка накидайте ссылок о вечной любви Кейна к тотенхему
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Та самая ситуация, в которой оказался Джеррард а своё время.
И здесь нет правильного решения, есть выбор и его последствия.
Останется в Тоттенхэме и станет для них легендой, но будет брать лишь золотую бутсы. Уйдёт и его нарекут крысой, бегущей с тонущего корабля, и обвинят в жажде трофеев и денег.
В своё время Ван Перси ушёл в МЮ и утолил свою жажду трофеев, тоже самое делали и Анри с Фабрегасом. Поэтому думать ему нужно только о себе, не стоит принимать бремя Тоттенхэму и взаливать его на свои плечи. Куда бы он не ушел, я буду только рад за него. В любом клубе, будь то Челси, МЮ или Сити, он завоюет все титулы. Наличие Кейна в составе вышеупомянутых автоматически делает их главными претендентами на чемпионство.
Не думаю, что он при каком-то раскладе останется, у него уже нет моральных сил на это. Дело лишь в том, куда и за сколько отправится Харри. Думаю, что самая большая вероятность его перехода в МЮ, а после в Челси и МС.
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ждем в МЮ
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герой!
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Может ВЕЛИКИЙ Лидс возьмет его для ротации, не более
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50-70 голов за сезон. Да он прирожденный манк по интеллекту
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вставай и рыпайся, топарь
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сиди и не рыпайся, лох
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