Бекхэм вошел в Зал славы Премьер-Лиги
Зал славы Премьер-Лиги получил очередное пополнение в лице экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм.
Бекхэм, знаменитая "семерка" МЮ, стал настоящей сенсацией благодаря своему трудолюбию, мастерству исполнения стандартных положений и подач.
Вместе с "красными дьяволами" Дэвид завоевал шесть титулов, забив 62 гола и отдав 80 результативных передач в 265 матчах Премьер-Лиги.
"Премьер-Лига была такой важной частью моей карьеры и жизни, и я рад, что меня поставили в один ряд со всеми этими легендами, вместе и против которых я играл и на которых ровнялся".
"Так решили фанаты, и это делает мое включение в Зал славы еще более особенным. Последний год или около того показал, насколько важны фанаты для футбола, и так замечательно видеть, что они постепенно возвращаются на стадионы, потому что это делает футбол воистину особенным", — сообщил Бекхэм.
20.05.2021 16:00
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Последние комментарии:
Из Класса-92 войдут почти все, и даже Худший тренер в истории Валенсии. А интересно из Сити кто войдет
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Играй как Бекхэм, забивай как Бекхэм. Крутейший игрок в истории МЮ и Англии
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очередное распиаренное фанами фанам, там наверно половина голосовавших его в самой АПЛ не видели.
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спорный персонаж
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уже 3 от МЮ, а от колбасы не одного человека
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Пожалуй, это первое (и на данный момент единственное) включение, с которым я не согласен. Преждевременно. Бэкхем заслуживает место в ЗС, но не в первом ряду.
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Лень искать свой комм, но желанное исполнилось)) правда, почему то, из них троих, я думал, что Бекхэма первого включат))
Самый первый свой сознательный просмотр матча, была игра Англии против Франции на ЧЕ04 в групповом стадии; это было противостояние Бекхэма и Зидана. Хоть французы и прошли дальше, болел я за Англию, и по сей день - только Англия))
Спасибо Бекхэму, Джеррарду и Лэмпарду за это!))
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Заслужил, игрок крутейший! В свое время из-за Бэкса чуть было за МЮ не стал болеть
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эехеххехе вы только посмотрите на этих скулящих собак на чироте и тру-скуме
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Фапл жесток ехехе
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Что общего этот вылизаный пидорок имеет с футболом?
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ахахахахаха,
да даже виктория бекхэм > дэвид бекхэм
группа Spice Girls и то представляет большую ценность, чем навесы/штрафные этого пригородного метросексуала.
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