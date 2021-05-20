Бекхэм вошел в Зал славы Премьер-Лиги

Дэвид Бекхэм Зал славы Премьер-Лиги получил очередное пополнение в лице экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм.

Бекхэм, знаменитая "семерка" МЮ, стал настоящей сенсацией благодаря своему трудолюбию, мастерству исполнения стандартных положений и подач.

Вместе с "красными дьяволами" Дэвид завоевал шесть титулов, забив 62 гола и отдав 80 результативных передач в 265 матчах Премьер-Лиги.

"Премьер-Лига была такой важной частью моей карьеры и жизни, и я рад, что меня поставили в один ряд со всеми этими легендами, вместе и против которых я играл и на которых ровнялся".

"Так решили фанаты, и это делает мое включение в Зал славы еще более особенным. Последний год или около того показал, насколько важны фанаты для футбола, и так замечательно видеть, что они постепенно возвращаются на стадионы, потому что это делает футбол воистину особенным", — сообщил Бекхэм.


Метки Бекхэм, Манчестер Юнайтед, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 910

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Последние комментарии:




  1. mansoor 20.05.2021 16:42 # mansoor
    Из Класса-92 войдут почти все, и даже Худший тренер в истории Валенсии. А интересно из Сити кто войдет

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  2. mansoor 20.05.2021 16:38 # mansoor
    Играй как Бекхэм, забивай как Бекхэм. Крутейший игрок в истории МЮ и Англии

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  3. alexomck 20.05.2021 16:38 # alexomck
    очередное распиаренное фанами фанам, там наверно половина голосовавших его в самой АПЛ не видели.

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  4. mane 20.05.2021 16:37 # mane
    спорный персонаж

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  5. jack-4poker 20.05.2021 16:31 # jack-4poker
    уже 3 от МЮ, а от колбасы не одного человека

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  6. wolfsmensch 20.05.2021 16:28 # wolfsmensch
    Пожалуй, это первое (и на данный момент единственное) включение, с которым я не согласен. Преждевременно. Бэкхем заслуживает место в ЗС, но не в первом ряду.

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  7. bmw-e34 20.05.2021 16:20 # bmw-e34
    Лень искать свой комм, но желанное исполнилось)) правда, почему то, из них троих, я думал, что Бекхэма первого включат))

    Самый первый свой сознательный просмотр матча, была игра Англии против Франции на ЧЕ04 в групповом стадии; это было противостояние Бекхэма и Зидана. Хоть французы и прошли дальше, болел я за Англию, и по сей день - только Англия))

    Спасибо Бекхэму, Джеррарду и Лэмпарду за это!))

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  8. division 20.05.2021 16:08 # division
    Заслужил, игрок крутейший! В свое время из-за Бэкса чуть было за МЮ не стал болеть

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  9. alexander-arnold 20.05.2021 16:04 # alexander-arnold
    эехеххехе вы только посмотрите на этих скулящих собак на чироте и тру-скуме

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  10. mane 20.05.2021 16:03 # mane
    Фапл жесток ехехе

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  11. jirrort 20.05.2021 16:01 # jirrort
    Что общего этот вылизаный пидорок имеет с футболом?

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  12. true-manc 20.05.2021 16:00 # true-manc
    ахахахахаха,

    да даже виктория бекхэм > дэвид бекхэм

    группа Spice Girls и то представляет большую ценность, чем навесы/штрафные этого пригородного метросексуала.

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