Бекхэм вошел в Зал славы Премьер-Лиги

Зал славы Премьер-Лиги получил очередное пополнение в лице экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм.

Бекхэм, знаменитая "семерка" МЮ, стал настоящей сенсацией благодаря своему трудолюбию, мастерству исполнения стандартных положений и подач.



Вместе с "красными дьяволами" Дэвид завоевал шесть титулов, забив 62 гола и отдав 80 результативных передач в 265 матчах Премьер-Лиги.



"Премьер-Лига была такой важной частью моей карьеры и жизни, и я рад, что меня поставили в один ряд со всеми этими легендами, вместе и против которых я играл и на которых ровнялся".



"Так решили фанаты, и это делает мое включение в Зал славы еще более особенным. Последний год или около того показал, насколько важны фанаты для футбола, и так замечательно видеть, что они постепенно возвращаются на стадионы, потому что это делает футбол воистину особенным", — сообщил Бекхэм.