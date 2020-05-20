"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2021/22 "Ливерпуль" официально представил свою новую домашнюю форму на сезон 2021/22 от компании Nike.

Разрабатывая новый дизайн, технический спонсор "Ливерпуля" обратился к 1964 году, когда возглавляемая Биллом Шенкли команда впервые в истории клуба примерила полностью красную форму.

"Красный — цвет опасности, цвет силы", — гласит одно из знаменитых высказываний Шенкли.

Изюминкой новой формы является яркая оранжевая кромка рукавов и шеи.

Добавим, стоимость новой футболки в официальном онлайн-магазине "Ливерпуля" составляет 69.95 фунтов.

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2021/22


Метки Nike, видео, Ливерпуль, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 511

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 20.05.2021 15:27 # felix-the-cat
    Для лузерхуя топовая, для пенсов вообще супертоповая

    А для королей ХУЙНЯ!

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  2. yamateh 20.05.2021 15:24 # yamateh
    Нормас.

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  3. anabanana94 20.05.2021 15:24 # anabanana94
    На фоне формы пенсов, эта выглядит по лучше

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  4. kagawa 20.05.2021 15:19 # kagawa
    Цвет морковного поноса. Кошмар

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  5. alexander-arnold 20.05.2021 15:15 # alexander-arnold
    Найки в очередной раз обосрались, норм чё

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  6. gerrard08 20.05.2021 15:13 # gerrard08
    Полоски уебищный, но цвета норм.
    Синего не хватает.
    3/5

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  7. jack-4poker 20.05.2021 15:10 # jack-4poker
    В самый раз для колбасы. Что клуб гавно, что форма

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  8. division 20.05.2021 15:10 # division
    Красный с оранжевым это оч гавняное сочетание, но для болел колбасы все ок как я думаю

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  9. cheburek-from-kz 20.05.2021 15:06 # cheburek-from-kz
    Лучше уже за 100 рублей в супермаркете купить половую тряпку.

    Потому что эта тряпка дикий оверпрайс.

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  10. true-manc 20.05.2021 15:05 # true-manc
    Самое то для ливерпула.

    Мерзкая форма для мерзкого клуба с мерзкими болельщиками. Уродливые оранжевые вставки органично вписываются в клоунскую тряпку менструационного цвета. Браво, Nike! Это убогое шмотьё очень подходит портовым обрыганам - будет к лицу всем игрокам и поклонникам скаузерской помойки.

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  11. lfcynwa 20.05.2021 15:03 # lfcynwa
    абсолютно похуй на то, какая форма. Каждый год штампуют одно и то же говно, хз чего люди ожидают

    если будет норм игра то и форма станет культовой

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  12. quavo 20.05.2021 15:02 # quavo
    Жеппу норм вытирать.

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  13. alexomck 20.05.2021 15:01 # alexomck
    этот красный оранжевым отдаёт, очередной печальный высер найка, аки форма пенсов.

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  14. slash-lfc 20.05.2021 15:01 # slash-lfc
    Не худшая, но и не лучшая. Прежней эмблемы видать xуй дождёшься. С курицей весь век играть. Ебучий Варриор.

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