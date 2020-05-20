"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму на сезон 2021/22

"Ливерпуль" официально представил свою новую домашнюю форму на сезон 2021/22 от компании Nike.

Разрабатывая новый дизайн, технический спонсор "Ливерпуля" обратился к 1964 году, когда возглавляемая Биллом Шенкли команда впервые в истории клуба примерила полностью красную форму.



"Красный — цвет опасности, цвет силы", — гласит одно из знаменитых высказываний Шенкли.



Изюминкой новой формы является яркая оранжевая кромка рукавов и шеи.



Добавим, стоимость новой футболки в официальном онлайн-магазине "Ливерпуля" составляет 69.95 фунтов.



































