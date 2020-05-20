"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму на сезон 2021/22
"Ливерпуль" официально представил свою новую домашнюю форму на сезон 2021/22 от компании Nike.
Разрабатывая новый дизайн, технический спонсор "Ливерпуля" обратился к 1964 году, когда возглавляемая Биллом Шенкли команда впервые в истории клуба примерила полностью красную форму.
"Красный — цвет опасности, цвет силы", — гласит одно из знаменитых высказываний Шенкли.
Изюминкой новой формы является яркая оранжевая кромка рукавов и шеи.
Добавим, стоимость новой футболки в официальном онлайн-магазине "Ливерпуля" составляет 69.95 фунтов.
20.05.2021 15:00
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Последние комментарии:
Для лузерхуя топовая, для пенсов вообще супертоповая
А для королей ХУЙНЯ!
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Нормас.
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На фоне формы пенсов, эта выглядит по лучше
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Цвет морковного поноса. Кошмар
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Найки в очередной раз обосрались, норм чё
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Полоски уебищный, но цвета норм.
Синего не хватает.
3/5
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В самый раз для колбасы. Что клуб гавно, что форма
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Красный с оранжевым это оч гавняное сочетание, но для болел колбасы все ок как я думаю
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Лучше уже за 100 рублей в супермаркете купить половую тряпку.
Потому что эта тряпка дикий оверпрайс.
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Самое то для ливерпула.
Мерзкая форма для мерзкого клуба с мерзкими болельщиками. Уродливые оранжевые вставки органично вписываются в клоунскую тряпку менструационного цвета. Браво, Nike! Это убогое шмотьё очень подходит портовым обрыганам - будет к лицу всем игрокам и поклонникам скаузерской помойки.
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абсолютно похуй на то, какая форма. Каждый год штампуют одно и то же говно, хз чего люди ожидают
если будет норм игра то и форма станет культовой
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Жеппу норм вытирать.
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этот красный оранжевым отдаёт, очередной печальный высер найка, аки форма пенсов.
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Не худшая, но и не лучшая. Прежней эмблемы видать xуй дождёшься. С курицей весь век играть. Ебучий Варриор.
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