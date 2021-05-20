Семь вещей, что мы узнали в 37-м туре

"Челси" берет реванш у "Лестера" за финал Кубка Англии, "Ливерпуль" врывается в топ-4, "Манчестер Сити" терпит первое поражение в статусе чемпиона. Таким вышел предпоследний тур Премьер-Лиги, а теперь — подробнее.





"Брайтон" на высокой ноте завершает сезон



Оформив чемпионство, "Манчестер Сити" пропустил трижды от "Ньюкасла", а затем столько же в ворота "горожан" забил "Брайтон". На этот раз команда Пепа Гвардиолы осталась ни с чем — играя вдесятером, ей было сложно отреагировать на камбэк соперника.



Болельщики "Брайтона", впервые с декабря посетившие матчи команды, увидели ее лучшее выступление за долгое время. Если зимой Гвардиола хвалил "чаек", как очень сложного, но все же проигрывающего соперника, то теперь наставник "Сити" вступил в перепалку с победившим его Грэмом Поттером. Возможно, чемпионы и смогли засушить игру в другой раз, но вынужденное появление на поле Леандро Троссарда усилило атакующую игру "Брайтона". Героями же встречи стали привычные лидеры обороны: Адам Уэбстер забил впервые в сезоне, а Дэн Берн — впервые в Премьер-Лиге.



Результат этот матча не очень важен с турнирной точки зрения, но эмоционально поединок в Брайтоне получился самым насыщенным в туре.



"Челси" берет реванш у "Лестера"



Неуважительное по отношению к "Челси" празднование Даниэля Амарти хорошо мотивировало футболистов лондонской команды. "Лестер" взял трофей в субботу, но "Челси" был готов к реваншу в чемпионате. В матче, который конкретно для них точно имел не меньшее значение, чем финал на "Уэмбли".



Победа "Челси" не была простой, его голы — как засчитанные, так отмененные — пересматривались судьями, но команда Томаса Тухеля по делу взяла три очка в этом матче. Интригу "Лестеру" удалось возродить в концовке, но гол Ихеаначо был забит слишком поздно, а "Челси" не был настроен предоставлять новые шансы. Проигравший в этой встрече наверняка выпадает из первой четверки, и прошлогодняя история "Лестера" повторяется. Причем, на этот раз в последнем туре судьба команды Брендана Роджерса даже не находится в ее руках.



Уиллок — один из трансферов сезона



Возвращение болельщиков на "Сент-Джеймс Парк" состоялось в идеальное для Стива Брюса время. Его команда провела свой лучший отрезок в сезоне, сохранила место в Премьер-Лиге, а сам Брюс был признан менеджером апреля. Потому настроение фанов в среду было миролюбивым: тренер и команда действительно могли насладиться их появлением.



"Ньюкасл" одержал свою очередную (как ни странно это звучит) победу в игре с "Шеффилд Юнайтед". Герой встречи был ожидаемым. Джо Уиллок, которого Брюс взял в аренду у "Арсенала" зимой, забил в шестой игре подряд. Он стал только третьим игроком "Ньюкасла" в Премьер-Лиге с такой серией, после Алана Ширера и Паписса Сиссе.



Скорее всего, удержать Уиллока в клубе не получится, но в рамках нынешнего сезона Стив Брюс совершил один из лучших трансферов. Выходя как в старте, так и со скамейки, Уиллок преображал полузащиту "Ньюкасла" и забил несколько определяющих голов.



"Тоттенхэм" не представляет жизни без Кейна



Теперь официально: Харри Кейн хочет покинуть "Тоттенхэм". Возможно, матч с "Астон Виллой" был для него последним домашним поединком в составе "шпор". Фаны вернулись очень вовремя, но взбодрить команду им не удалось. Очевидно, и без того уязвимый "Тоттенхэм" переживает непростой эмоциональный момент, готовясь к жизни без Кейна.



Гол Стивена Бергвейна, который голландец сделал сам, был единственной содержательной атакой "Тоттенхэма" до перерыва. Серхио Регилон помог "Астон Вилле" с голами в ответ, но команда Дина Смита была лучше во всем. "Вилла" переживала обратную историю. Джек Грилиш впервые с февраля вышел в стартовом составе, и бирмингемцы впервые за долго время ощутили вдохновение.



После перерыва стало лучше, но "Вилла" все равно выиграла больше борьбы, создала больше моментов и заслуженно увезла из Лондона три очка. Шансы "Тоттенхэма" попасть в Лигу Европы понизились, но это не самая большая проблема для клуба сейчас.



Рой Ходжсон прощается с Премьер-Лигой



В родной Англии Ходжсон стал привычной фигурой только на завершающем этапе карьеры. Ее красивым завершением стало возвращение в "Кристал Пэлас". Рой рос в Кройдоне, болел за "Пэлас", а после 70 стал менеджером команды. Его четыре года на "Селхерст Парк" — пример образцовой работы в клубе-середняке. Ходжсон компенсировал скромные траты на игроков, ни разу не позволив "Пэлас" всерьез бороться за выживание.



Он получил от болельщиков теплый прием в среду, когда его команда принимала "Арсенал". Несмотря на поражение, это была хорошая игра "Кристал Пэлас" — говорить о нехватке мотивации было глупо. "Арсенал" Микеля Артеты впервые в сезоне выиграл четыре поединка подряд, но на такие подвиги "канониры" пошли слишком поздно. Шанс пробиться в Лигу Конференций еще остается, но далеко не все зависит от "Арсенала".



Далеко не факт, что Ходжсон собирается завершать карьеру в 74 года. Исходя из его слов, точку он ставит лишь в Премьер-Лиге. Предложения от национальных сборных Рой наверняка получит в ближайшее время.



"Ливерпуль" рвется в Лигу Чемпионов



Заканчивать Рой будет на поле одного из своих бывших клубов. "Ливерпуль" принимает "Кристал Пэлас" в последнем туре. Это настоящий финал для команды Юргена Клоппа. Победа в воскресенье, и "Ливерпуль" выходит в Лигу Чемпионов.



Кажется, свое главное испытание на финише команда пережила в игре с "Вест Бромвичем". Против "Бернли" легко не было (на старте так точно), но по итогу "Ливерпуль" забил три мяча и одержал седьмую победу в последних девяти матчах. Свое отличное выступление Натаниэль Филлипс закрепил первым голом, и под конец сезона у Клоппа даже нет причин жаловаться на травмы в обороне. "Ливерпуль" вошел в победный режим в самый важный момент.



"Вест Хэм" сыграет в Европе



На "Хоторнс" болельщики "Вест Бромвича" получили достойное зрелище. С "Вест Хэмом" их команда уже по привычке была хороша, но осталась ни с чем, пропустив два гола в концовке поединка. Тут был шикарный мяч с углового от Матеуса Перрейры, пару эффектных сейвов, а также знакомство и прощание с Сэмом Эллардайсом. Клуб сделал ему щедрое предложение остаться в Чемпионшипе, но опытный наставник отказался.



"Вест Хэм", его бывшая команда, одержала первую победу в последних трех матчах. Шансы на Лигу чемпионов ушли, но этот результат почти гарантирует подопечным Дэвида Мойеса выступление в Европе. С "Саутгемптоном" хватит ничейного результата, чтобы сохранить шестое место. "Вест Хэм" никак не упадет ниже седьмой позиции и наверняка установит свой новый рекорд по количеству набранных очков в Премьер-лиге.



Иван Громиков специально для FAPL.ru