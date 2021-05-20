Джеррард включен в Зал славы Премьер-Лиги

Стивен Джеррард Первым представителем "Ливерпуля" в Зале славы Премьер-Лиги стал бывший полузащитник и капитан "красных" Стивен Джеррард.

Почти всю свою профессиональную карьеру — не считая короткого периода в МЛС — Джеррард провел в "Ливерпуле", в течение 17 сезонов сыграв 710 матчей за мерсисайдский клуб во всех соревнованиях и завоевав девять больших трофеев.

Вместе с тем Стивен становится первым членом Зала Славы Премьер-Лиги, который не выигрывал чемпионский титул.

Джеррард — всего лишь один из двух игроков, сыгравших более 500 матчей за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге (504, у Джейми Каррагера — 508). В рамках английского первенства Стивен забил 120 голов и отдал 92 результативные передачи.


Метки Джеррард, Ливерпуль, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2021 12:40

Количество просмотров Просмотров: 1272

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 20.05.2021 13:39 # chr1s8rown
    Заслуженно
    Это зал славы впервую очередь индивидульная награда пенсо псы
    Засчитайте сколько раз ваш лпес стал игроком месяца в апл и сколько джерард. Дауниты

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  2. shevchenko 20.05.2021 13:36 # shevchenko
    Сразу за Лэмпардом. Как и всю его карьеру, оставался за спиной великого Френки

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  3. dexter 20.05.2021 13:27 # dexter
    Бля, Стиви даже в 40 лет, будучи тренером, водит по губам местным обсосам. Больше 20 лет поджигает пробитые сральники фапловским маргиналам. Только за это должен быть включен в зал славы АПЛ.

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  4. hachidlo 20.05.2021 13:26 # hachidlo
    Без относительно отношения к колбасным фанатам и Джеррарду как и игроку, скажу, что всё равно заслуженно. Много лет ассоциировался с АПЛ, был одним из её ведущих лиц, легенда Ливерпуля, да и вообще, оставил большой вклад в английском футболе.

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  5. chelsea 20.05.2021 13:23 # chelsea
    все знаю, что он собака ба, в чем прикол?

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  6. bezviz 20.05.2021 13:20 # bezviz
    ну жирорд здесь чисто по одной причине - всю жизнь в ливере, англичанин и капитан сборной, вот и все, несколько трофеев за чуть более 15 лет, половина голов из пенальти, ну такое себе, в рамках одного клуба легенда и культовая личность, но в апл не дотягивает на звание одного из лучших

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  7. papka-legend 20.05.2021 13:20 # papka-legend
    Без Джеррарда АПЛ была бы скучной, своё место в любом зале славы заслужил паря.

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  8. bezviz 20.05.2021 13:18 # bezviz
    скоулз? нет, Лэмпард и джеррард

    и тут скамы о6оссаны со своим склоулзом аххаах))

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  9. gucman 20.05.2021 13:13 # gucman
    тень лэмпса

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  10. liverbro 20.05.2021 13:11 # liverbro
    Джи-легенда АПЛ!его работоспособность и дальние удары-нечто!на поле умел всё!а теперь и тренером взял кубок без поражений! молодчина

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  11. alexander-arnold 20.05.2021 13:10 # alexander-arnold
    Чувак и после завершения карьеры подрывает. Самый лучший капитан!

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  12. umoraaa 20.05.2021 13:03 # umoraaa
    Джи реально легенда, хоть я и ненавижу портовых но Джи ничего кроме уважения не вызывает. Человек выбрал верность клубу чем медальки АПЛ, в этом и отличие его от всяких Ван Перси, Торресов и.т.д

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  13. john-jones 20.05.2021 13:03 # john-jones
    Странное определение лиц для зала славы. Если дальше так продолжится, то этот зал никто серьезно воспринимать не станет.

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  14. division 20.05.2021 13:02 # division
    Штош, он уже вошёл в историю как единственная собака, которая играла в футбол

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  15. gerrard08 20.05.2021 13:00 # gerrard08
    Очевидно было.
    Лучший пз в истории Англии как никак.

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  16. royal-arsenal 20.05.2021 12:58 # royal-arsenal
    Заслужил. Джеррард легенда, карьера которого может служить примером для всех современных сучек, меняющих клубы как перчатки.

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  17. slash-lfc 20.05.2021 12:55 # slash-lfc
    https://ibb.co/mNRSRDQ

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  18. keane16 20.05.2021 12:55 # keane16
    Вангую - будет единственным из следующих 15-20 чел без кубка АПЛ.
    Один хер, что Ле Тисье сходу в зал славы включать

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  19. mane 20.05.2021 12:54 # mane
    чот никого нет из Манчестер Сити...Бензоколонка еще не построена

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  20. scrim 20.05.2021 12:51 # scrim
    следующая легенда премьер лиги такого же уровня - Питер Крауч

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