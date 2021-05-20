Джеррард включен в Зал славы Премьер-Лиги
Первым представителем "Ливерпуля" в Зале славы Премьер-Лиги стал бывший полузащитник и капитан "красных" Стивен Джеррард.
Почти всю свою профессиональную карьеру — не считая короткого периода в МЛС — Джеррард провел в "Ливерпуле", в течение 17 сезонов сыграв 710 матчей за мерсисайдский клуб во всех соревнованиях и завоевав девять больших трофеев.
Вместе с тем Стивен становится первым членом Зала Славы Премьер-Лиги, который не выигрывал чемпионский титул.
Джеррард — всего лишь один из двух игроков, сыгравших более 500 матчей за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге (504, у Джейми Каррагера — 508). В рамках английского первенства Стивен забил 120 голов и отдал 92 результативные передачи.
20.05.2021 12:40
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Последние комментарии:
Заслуженно
Это зал славы впервую очередь индивидульная награда пенсо псы
Засчитайте сколько раз ваш лпес стал игроком месяца в апл и сколько джерард. Дауниты
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Сразу за Лэмпардом. Как и всю его карьеру, оставался за спиной великого Френки
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Бля, Стиви даже в 40 лет, будучи тренером, водит по губам местным обсосам. Больше 20 лет поджигает пробитые сральники фапловским маргиналам. Только за это должен быть включен в зал славы АПЛ.
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Без относительно отношения к колбасным фанатам и Джеррарду как и игроку, скажу, что всё равно заслуженно. Много лет ассоциировался с АПЛ, был одним из её ведущих лиц, легенда Ливерпуля, да и вообще, оставил большой вклад в английском футболе.
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все знаю, что он собака ба, в чем прикол?
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ну жирорд здесь чисто по одной причине - всю жизнь в ливере, англичанин и капитан сборной, вот и все, несколько трофеев за чуть более 15 лет, половина голов из пенальти, ну такое себе, в рамках одного клуба легенда и культовая личность, но в апл не дотягивает на звание одного из лучших
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Без Джеррарда АПЛ была бы скучной, своё место в любом зале славы заслужил паря.
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скоулз? нет, Лэмпард и джеррард
и тут скамы о6оссаны со своим склоулзом аххаах))
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тень лэмпса
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Джи-легенда АПЛ!его работоспособность и дальние удары-нечто!на поле умел всё!а теперь и тренером взял кубок без поражений! молодчина
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Чувак и после завершения карьеры подрывает. Самый лучший капитан!
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Джи реально легенда, хоть я и ненавижу портовых но Джи ничего кроме уважения не вызывает. Человек выбрал верность клубу чем медальки АПЛ, в этом и отличие его от всяких Ван Перси, Торресов и.т.д
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Странное определение лиц для зала славы. Если дальше так продолжится, то этот зал никто серьезно воспринимать не станет.
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Штош, он уже вошёл в историю как единственная собака, которая играла в футбол
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Очевидно было.
Лучший пз в истории Англии как никак.
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Заслужил. Джеррард легенда, карьера которого может служить примером для всех современных сучек, меняющих клубы как перчатки.
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https://ibb.co/mNRSRDQ
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Вангую - будет единственным из следующих 15-20 чел без кубка АПЛ.
Один хер, что Ле Тисье сходу в зал славы включать
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чот никого нет из Манчестер Сити...Бензоколонка еще не построена
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следующая легенда премьер лиги такого же уровня - Питер Крауч
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