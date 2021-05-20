Джеррард включен в Зал славы Премьер-Лиги

Первым представителем "Ливерпуля" в Зале славы Премьер-Лиги стал бывший полузащитник и капитан "красных" Стивен Джеррард.

Почти всю свою профессиональную карьеру — не считая короткого периода в МЛС — Джеррард провел в "Ливерпуле", в течение 17 сезонов сыграв 710 матчей за мерсисайдский клуб во всех соревнованиях и завоевав девять больших трофеев.



Вместе с тем Стивен становится первым членом Зала Славы Премьер-Лиги, который не выигрывал чемпионский титул.



Джеррард — всего лишь один из двух игроков, сыгравших более 500 матчей за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге (504, у Джейми Каррагера — 508). В рамках английского первенства Стивен забил 120 голов и отдал 92 результативные передачи.