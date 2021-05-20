Леви: "Тоттенхэм" упустил из виду ключевые приоритеты"
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви признал, что его клуб "упустил из виду некоторые ключевые" приоритеты в последние годы.
Всего лишь два года назад "Тоттенхэм" участвовал в финале Лиги Чемпионов, тогда как этот сезон "шпоры" рискуют завершить даже без путевки в Лигу Европы.
Леви признает, что не во всем был прав. Даниэль винит новый стадион и пандемию коронавируса в том, что "шпоры" перестали быть грозной силой в Премьер-Лиге и на европейской арене.
"Нам не удалось повысить ожидания в отношении себя на футбольном поле".
"Мы были так сосредоточены на строительстве стадиона и на преодолении последствий пандемии, что, как мне кажется, упустили из виду некоторые ключевые приоритеты и вещи, которые есть в нашей ДНК".
"Мы не все сделали правильно. Но такого никогда не было, чтобы мы не уважали фанатов или были к ним равнодушны — это наибольшая неправда, что только возможна", — цитирует Леви BBC.
20.05.2021 12:00
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