Леви: "Тоттенхэм" упустил из виду ключевые приоритеты"

Даниэль Леви Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви признал, что его клуб "упустил из виду некоторые ключевые" приоритеты в последние годы.

Всего лишь два года назад "Тоттенхэм" участвовал в финале Лиги Чемпионов, тогда как этот сезон "шпоры" рискуют завершить даже без путевки в Лигу Европы.

Леви признает, что не во всем был прав. Даниэль винит новый стадион и пандемию коронавируса в том, что "шпоры" перестали быть грозной силой в Премьер-Лиге и на европейской арене.

"Нам не удалось повысить ожидания в отношении себя на футбольном поле".

"Мы были так сосредоточены на строительстве стадиона и на преодолении последствий пандемии, что, как мне кажется, упустили из виду некоторые ключевые приоритеты и вещи, которые есть в нашей ДНК".

"Мы не все сделали правильно. Но такого никогда не было, чтобы мы не уважали фанатов или были к ним равнодушны — это наибольшая неправда, что только возможна", — цитирует Леви BBC.


Метки Леви, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2021 12:00

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  1. chelsiukpro 20.05.2021 12:21 # chelsiukpro
    Арсенал с новым стадионом выбыл из ТОП4 сразу же... Теперь это повторил Тотенхем! Челси отказался от этой идей... предчуствуя экономический спад перед пандемии!

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  2. alexander-arnold 20.05.2021 12:20 # alexander-arnold
    Респект Тоттенхэму за то, что преследуют Арсенал несмотря ни на что!

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  3. mansoor 20.05.2021 12:20 # mansoor
    Джеррард в зале славы, не спи Михайло

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  4. mansoor 20.05.2021 12:18 # mansoor
    В ДНК Питунхема середина таблицы.

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  5. mane 20.05.2021 12:04 # mane
    отныне Лестер > Тоттенхэм. Стадион только печальнее

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