Рауль Хименес вернется в следующем сезоне

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес получил разрешение на возвращение в футбол после перелома черепа, но только со следующего сезона.

Напомним, "волки" вынуждены обходиться без своего главного бомбардира с ноября, когда Хименес получил тяжелейшую травму головы в столкновении с защитником "Арсенала" Давидом Луисом.



Перенесший операцию Рауль еще в марте приступил к тренировкам в общей группе, надеясь вернуться на футбольное поле до окончания этого сезона.



И хотя заключительный матч этой кампании — против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье — 30-летний Хименес все-таки пропустит, на днях ему удалось получить медицинское разрешение на игру в футбол.



"Мы надеемся и ожидаем, что Рауль сможет полноценно принять участие в сезоне "Вулверхэмптона" 2021/22", — сообщил клубный доктор "Вулверхэмптона" Мэтт Перри.



The Guardian добавляет, что до конца своей карьеры Хименесу придется играть с защитой головы.