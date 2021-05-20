Рауль Хименес вернется в следующем сезоне
Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес получил разрешение на возвращение в футбол после перелома черепа, но только со следующего сезона.
Напомним, "волки" вынуждены обходиться без своего главного бомбардира с ноября, когда Хименес получил тяжелейшую травму головы в столкновении с защитником "Арсенала" Давидом Луисом.
Перенесший операцию Рауль еще в марте приступил к тренировкам в общей группе, надеясь вернуться на футбольное поле до окончания этого сезона.
И хотя заключительный матч этой кампании — против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье — 30-летний Хименес все-таки пропустит, на днях ему удалось получить медицинское разрешение на игру в футбол.
"Мы надеемся и ожидаем, что Рауль сможет полноценно принять участие в сезоне "Вулверхэмптона" 2021/22", — сообщил клубный доктор "Вулверхэмптона" Мэтт Перри.
The Guardian добавляет, что до конца своей карьеры Хименесу придется играть с защитой головы.
20.05.2021 10:00
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Конченый луис .умеет только фолит
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Странно, что ему вообще разрешили вернуться в футбол. Ведь сейчас очень серьёзно относятся к травмам головы во время матчей, а тут то ваще пиздец - перелом черепа. Ну по любому здоровья и удачи.
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