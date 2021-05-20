"Юнайтед" обдумывает покупку Ингса

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение нападающего "Саутгемптона" Данни Ингса.

Сыграв с "Фулхэмом" вничью 1:1, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не исключает покупку нападающего этим летом, несмотря на продление контракта с Эдинсоно Кавани.



"Юнайтед" находится среди претендентов на Харри Кейна, жаждущего покинуть "Тоттенхэм", однако этот трансфер выглядит чрезвычайно сложным и дорогим.



Куда более реалистичным вариантом является Ингс, у которого остается один год по контракту с "Саутгемптоном и который жаждет получить второй шанс в топ-клубе, ранее в своей карьере не сумев заиграть в "Ливерпуле".



Как утверждает The Telegraph, "красные дьяволы" уже сделали ряд запросов насчет 28-летнего англичанина, забившего 13 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований.