Лэмпард переживал за свою связь с фанатами "Челси"

Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард опасался, что его увольнение нарушит его связь с болельщиками лондонского клуба.

Лэмпард покинул тренерский мостик "Челси" в январе, оставив свою команду Томасу Тухелю на девятом месте в Премьер-Лиге.



Фрэнк признается, что поначалу даже не знал, как будет смотреть в глаза фанатов "Челси", для которых он был легендой, но эти опасения оказались напрасны.



"Должен сказать, это тяжело, когда ты теряешь работу. Если кто-нибудь говорит иначе, он лжет и говорит неправду".



"Здесь есть элемент гордости. Ты работаешь над определенными вещами, и в один день тебя этого лишают. Такова жизнь. Нужно реально смотреть на вещи".



"Все случилось очень быстро, и я переживал, что буду постоянно видеть фанатов "Челси", ведь я живу в миле от тренировочной базы "Челси".



"Ты переживал, какой будет их реакция после того, как ты потерял работу. Будут они рады тебе или нет? Но, думаю, это позволило мне еще сильнее почувствовать свою связь, которая у меня есть с фанатами с моих игровых дней. Думаю, они увидели, над чем я трудился в первом сезоне и во втором сезоне, прежде чем ушел".



"Я работал с ясным видением, потому что клуб мне не безразличен. Я бы не взялся за эту работу, не имея полного понимания насчет того, что однажды мне, возможно, придется уйти, какими бы ни были обстоятельства".



"Я взялся за эту работу после года в "Дерби" не только из-за желания вернуться в "Челси". Я принял решение, полностью осмыслив и оценив эту возможность. Думал ли я, что это продлится вечно? История говорит, что нет", — сообщил Лэмпард The Telegraph.