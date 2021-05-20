Лэмпард переживал за свою связь с фанатами "Челси"
Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард опасался, что его увольнение нарушит его связь с болельщиками лондонского клуба.
Лэмпард покинул тренерский мостик "Челси" в январе, оставив свою команду Томасу Тухелю на девятом месте в Премьер-Лиге.
Фрэнк признается, что поначалу даже не знал, как будет смотреть в глаза фанатов "Челси", для которых он был легендой, но эти опасения оказались напрасны.
"Должен сказать, это тяжело, когда ты теряешь работу. Если кто-нибудь говорит иначе, он лжет и говорит неправду".
"Здесь есть элемент гордости. Ты работаешь над определенными вещами, и в один день тебя этого лишают. Такова жизнь. Нужно реально смотреть на вещи".
"Все случилось очень быстро, и я переживал, что буду постоянно видеть фанатов "Челси", ведь я живу в миле от тренировочной базы "Челси".
"Ты переживал, какой будет их реакция после того, как ты потерял работу. Будут они рады тебе или нет? Но, думаю, это позволило мне еще сильнее почувствовать свою связь, которая у меня есть с фанатами с моих игровых дней. Думаю, они увидели, над чем я трудился в первом сезоне и во втором сезоне, прежде чем ушел".
"Я работал с ясным видением, потому что клуб мне не безразличен. Я бы не взялся за эту работу, не имея полного понимания насчет того, что однажды мне, возможно, придется уйти, какими бы ни были обстоятельства".
"Я взялся за эту работу после года в "Дерби" не только из-за желания вернуться в "Челси". Я принял решение, полностью осмыслив и оценив эту возможность. Думал ли я, что это продлится вечно? История говорит, что нет", — сообщил Лэмпард The Telegraph.
20.05.2021 08:00
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Это он когда забивал гол в ворота Чолсе так не говорил
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В любом случае, именно он вывел в прошлом году клуб в ЛЧ, добавил в команду молодых ребят из академии которые сегодня интересуются лучшие клубы мира. Конечно, не каждый из них мог бы прогрессировать как Маунт или Джеймс или хотя бы остаться на уровне прошлого сезона, но это не отменяет вышепечислянные заслуги Френка. Да, как тренер видимо еще не очень был готов, попал в трудный момент и не смог найти выход из ситуации, не удалось внедрить купленных за дорого игроков и т.д.
Он должен понять, что игрок с его прошлым и карьерой, опытом работы с лучшими тренерами современности всегда будут давать на него и выделять от остальных. Всё таки, из Дерби в Челси было слишком даже для такого талантливого человека как Френк. Правильной дорогой идёт Терри, зачем торопиться, пару лет в тени кого то не помешает. Гвардиолла и Жозе тоже проходили через это.
Сейчас Френку главное не ошибиться с новой командой, крепкий середняк АПЛ или тот же Селтик возможно было бы очень хорошим вариантом. И даже не зазорно будет вернуться в Чемпионшип в тот же например Фулхэм (в миле от дома кстати говоря тоже) и попытаться выиграть чемпионат, получить путёвку на повышение, занять место потом в середине таблицы. Ступенька за ступенькой прогрессируя, можно будет уже взяться за более важные задачи. Но топ клубу пока не готов, это очевидно.
Кстати, ему нужен надёжный помошник. Надо создать команду, которая будет вместе с ним прогрессировать. Это тоже очень важно. Если надо, я думаю ему охотно помогут с подвозом игроков из академии, новых Маунтов, Абрахамов, Джеймсов, Томори и т.д там пруд пруди. Даже вот Гилмору не помешает год в Чемпионшипе за Фулхэм отбегать. Всё возможно, это смотря какие он себе цели поставит, реалистичные или нет.
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