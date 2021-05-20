Артета рад, что у "Арсенала" остаются шансы на Европу

Наставник "Арсенала" Микель Артета похвалил свою команду, которая подходит к последнему туру Премьер-Лиги с шансами попасть в Европу.

Вырвав победу против "Кристал Пэлас" со счетом 1:3 в среду вечером, "Арсенал" остался на девятой позиции в Премьер-Лиге и из-за результатов других матчей лишился шансов на попадание в Лигу Европы.



Однако "канониры" все еще имеют шансы квалифицироваться в Лигу Конференций, и наличие такой возможности в преддверии воскресного матча против "Брайтона" греет душу Артете.



"Это был определяющий момент, потому что мы хотели подойти к последнему туру, сохраняя шансы на попадание в Европу. Мы знали, что нас устроит только победа сегодня. Наша задача выглядела сложной учитывая то, как развивалась игра. Время было на исходе, но в конце концов нам удалось одержать победу".



"Вы видели меня у бровки. Я так рад. Когда тебе удается вырвать победу в матче на последней минуте, это всегда очень приятно, потому что это показывает, как сильно команда хотела этого и как сильно верила до последнего свистка".



"Мы должны совладать с ситуацией в воскресенье. Если бы в ноябре или декабре кто-нибудь сказал нам, что за тур до конца у нас будут шансы попасть в Европу, его бы назвали безумцем, но мы сделали это".



"Думаю, мы заслужили быть в этом положении, учитывая наши результаты и набранные нами очки в последние месяцы. Теперь настало время довести начатое до конца, но, к сожалению, не все в наших руках", — цитирует Артету Sky Sports.