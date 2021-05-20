Клопп: "Это был полуфинал, впереди финал"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал победу своей команды над "Бернли" со счетом 0:3 "полуфиналом".

В среду вечером "Ливерпуль" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги оформил четыре победы подряд. Набрав 23 очка из 27 последних, "красные" ворвались в топ-4.



Теперь в заключительном туре "Ливерпулю" нужно сыграть против "Кристал Пэлас" не хуже, чем "Лестер" против "Тоттенхэма", и тогда путевка в Лигу Чемпионов будет у "красных" в кармане. Клопп призывает своих подопечных сделать этот последний шаг.



"Это был полуфинал. Мы должны были выиграть этот полуфинал, и мы сделали это: 3:0 и "клин-шит". Еще ничего не решено, но мы слегка улучшили свою позицию, и впереди нас ждет финал".



"Это то, чего мы хотели, в чем мы нуждались и чего парни заслуживали сегодня, потому что мы показали игру самого, самого высокого уровня".



"Нельзя давать "Бернли" шансы, потому что иначе они тебя накажут. Они стремились напрягать четверку наших защитников, но парни справились выдающимся образом".



"Мы заранее знали, что это будет невероятно тяжелый матч — на их стороне было 3,500 людей. Атмосфера в футболе имеет огромное значение".



"Думаю, парни очень хорошо выдержали это. Они не позволили отвлечь себя, хотя соперник пытался использовать шум толпы. В нашей игре было много хорошего", — сообщил Клопп Sky Sports.