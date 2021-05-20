Эллардайс отказался остаться в "Вест Бромвиче"

Сэм Эллардайс объявил о своем уходе с поста главного тренера "Вест Бромвича" по окончании сезона.

Возглавив "Вест Бромвич" в декабре, Эллардайс не смог предотвратить вылет "дроздов" из Премьер-Лиги.



И хотя клуб с "Хоторнс" попытался сохранить Эллардайса, 66-летний англичанин предпочел дать дорогу молодым, сообщил об этом после поражения 1:3 от "Вест Хэма".



"Вест Бромвич" сделал мне щедрое предложение, чтобы я остался, этим продемонстрировав амбиции клуба. После серьезных размышлений я решил не принимать это предложение".



"Если бы я остался и смог вернуть клуб в Премьер-Лигу с первой попытки, то затем ожидал бы провести еще минимум один сезон. К сожалению, на данной стадии своей карьеры я не могу на это согласиться".



"Убежден, клуб нуждается в стабильности и последовательности, и это лучше обеспечит молодой и амбициозный тренер, который сможет снова сделать нас крепким участником Премьер-Лиги", — гласит заявление Большого Сэма.