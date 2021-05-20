"Ливерпуль" разгромил "Бернли" и ворвался в топ-4

Разгромив на выезде "Бернли" со счетом 0:3, "Ливерпуль" поднялся в топ-4 Премьер-Лиги.

За "бордовых" в Премьер-Лиге дебютировал 27-летний Уилл Норрис, заняв место в воротах. Йоханн Берг Гудмундссон заменил Матея Выдру.



У "красных" лишь Джорджиньо Вейналдум поменял Кертиса Джонса.



В начале матча шла обоюдоострая игра. Мог открыть счет нападающий хозяев Крис Вуд, но с близкого расстояния направил мяч выше. "Ливерпуль" ответил взаимной любезностью, когда Тиаго Алькантара слегка промахнулся мимо дальнего угла ворот.



Череда неиспользованных моментов продолжилась промахами Мохамеда Салаха и Натаниэля Филлипса, между которыми расположился мощный удар Дуайта Макнила, но Алиссон выручил свою команду.



На 43-й минуте счет все-таки был открыт. Энди Робертсон с левого края штрафной выполнил прострел низом на Роберто Фирмино, который пробил в касание — 0:1.



Второй тайм "Бернли" начал очень агрессивно, но на 52-й минуте пропустил во второй раз. Садио Мане выполнил подачу на голову Филлипса, а тот выиграл второй этаж — 0:2.



Поведя с комфортным счетом, "Ливерпуль" отдал инициативу и целиком сосредоточился на удержании своего преимущества.



"Бордовые" давили, но реальных моментов не создавали. А на 88-й минуте все стало окончательно ясно, когда вышедший на замену Алекс Окслейд-Чемберлен на краю штрафной освободился от опеки и поразил ближний угол ворот — 0:3.



"Ливерпуль" достаточно уверенно и профессионально выполнил свою задачу, хотя мог открыть счет гораздо раньше, растранжирив кучу моментов. "Бернли" не побоялся сыграть в открытый футбол, но все же соперник оказался лучше.



"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче