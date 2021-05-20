"Ливерпуль" разгромил "Бернли" и ворвался в топ-4
Разгромив на выезде "Бернли" со счетом 0:3, "Ливерпуль" поднялся в топ-4 Премьер-Лиги.
За "бордовых" в Премьер-Лиге дебютировал 27-летний Уилл Норрис, заняв место в воротах. Йоханн Берг Гудмундссон заменил Матея Выдру.
У "красных" лишь Джорджиньо Вейналдум поменял Кертиса Джонса.
В начале матча шла обоюдоострая игра. Мог открыть счет нападающий хозяев Крис Вуд, но с близкого расстояния направил мяч выше. "Ливерпуль" ответил взаимной любезностью, когда Тиаго Алькантара слегка промахнулся мимо дальнего угла ворот.
Череда неиспользованных моментов продолжилась промахами Мохамеда Салаха и Натаниэля Филлипса, между которыми расположился мощный удар Дуайта Макнила, но Алиссон выручил свою команду.
На 43-й минуте счет все-таки был открыт. Энди Робертсон с левого края штрафной выполнил прострел низом на Роберто Фирмино, который пробил в касание — 0:1.
Второй тайм "Бернли" начал очень агрессивно, но на 52-й минуте пропустил во второй раз. Садио Мане выполнил подачу на голову Филлипса, а тот выиграл второй этаж — 0:2.
Поведя с комфортным счетом, "Ливерпуль" отдал инициативу и целиком сосредоточился на удержании своего преимущества.
"Бордовые" давили, но реальных моментов не создавали. А на 88-й минуте все стало окончательно ясно, когда вышедший на замену Алекс Окслейд-Чемберлен на краю штрафной освободился от опеки и поразил ближний угол ворот — 0:3.
"Ливерпуль" достаточно уверенно и профессионально выполнил свою задачу, хотя мог открыть счет гораздо раньше, растранжирив кучу моментов. "Бернли" не побоялся сыграть в открытый футбол, но все же соперник оказался лучше.
"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче
20.05.2021 00:10
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Последние комментарии:
В последнем туре нас ожидает следующее: победы Лестера и Ливерпуля и поражение Членси. И как итог: обоссаные лондонские глиномесы занимают пятое место и остаются без Лиги Чемпионов на следующий сезон. Ну а потом всос в финале от Пепки и бездарно просранный сезон. Скриньте.
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Молорики, Лестер пошёл нaxyй из 4-ки
(ответить)
лестре должен сосать хуй, а не в эльче гамать
(ответить)
С победой.
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1 кристал пэлас и все
открою вискарик 18 летний
(ответить)
Головной боли у пенсов прибавилось.
(ответить)
Кекаю с колбасного моргенштерна на цз. Челик кайфарик конкретный, тупо бегает на релаксе, ни о чем не парится
(ответить)
щас выигрывать последний матч и закрывать нахер этот сезон
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внатуре филлипс МОМ
могет чел, с виду такой несклепак, но прям жилы рвет
(ответить)
А тем временем Европейская Суперлига выходит на большие экраны!
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Стремная и нервозная победа, но результат хороший. При победе в сл матче, лисам надо будет +5 громить шпор, не думаю что они могут так сильно ггнутся.
По игре можно лишь поблагодарить бернли за смелый футбол. Ожидал, что они они поставят ебанный автобус на ворота, а они даже не ссались высочайший прессинг устраивать. Благо у них все норм вратари сломались, этот лашара все удары в свою область пропустил, но збс для нас. Филипс мом. Сколько раз он заблокировал, выносил, тащил наши жопы, несчесть. Даже забил бедолага) затем вице мом, как по мне Алиссон. Просто хай куолити, все сложные моменты превращал в простейшие. Трент и Роббо радовали преимущественно. Тиаго начал показывать великолепный уровень. Вейн средняк. Фаб сегодня был ужасен, раза 3-4 его обезмячили, это неприемлемо. Атакеры стабильно лажовые. Был безумный негатив до первого гола. Им надо свои головы перезапускать, это пздц так лажать, они все стали слишком душными. Но, хотя бы, Мане и Салах начали пасовать друг другу. Хоть какой то позитив в их взаимодействии.
Гол Окса, канеш нужный, ну блять надеюсь это не перечеркнет все то дерьмо, которое он демонстрирует 2 года. Надеюсь это просто прибавит спроса к его персоне на летнем ТО.
Юнва.
Уже сил нет смотреть этот однослойно-туалетный сезон. Го пересиливать себя и выигрывать в последней игре и закрывать къебням эту парашу 20/21.
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чертов тоттенхэм запорол жирный экспресс
кейн этот ваш играет не чаще погбы, тур через три
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загадка от жака фреско: если пинсы потеряют очки в игре с виллой и соснут в ЛЧ, а Ливерпуль и Лестер выйграет свои игры как сильно будут гореть их джепы и на сколько фапля от этого мусора очистится? у них будет гореть сильнее ем от побед Ливерпуля в ЛЧ и АПЛ или нет?
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Клопп действительно совершает подвиг. У скумо6лядей вылетел большеголовый, так они 3 матча пососали. У ЛФК почти весь сезон нету нормальных цз, дошли до 1/4 ЛЧ, ещё и в четверку могут залететь, пздц. Уильямс не игрок даже 20 команды чемпионаты. Абсолютное днище, такого слабого молодого игрока надо умудриться поискать. Ощущение что обычный любитель зумерок одел форму и проводит 1-2 матч в профессиональном футболе. Филиппс заслужил контракт. Для банки пойдёт.
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Яго Аспас врывается в топ 10 бомбардиров Ла Лиги с 13 мячами!
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В последнем туре вышвырнем пенсов из четверки.
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если Ливерпуль, Лестер и АстонВилла выиграют в последнем туре, то отгадайте кто мимо ЛЧ пролетает?))
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Свой 1000-ный коммент посвящаю всему красному Братству и нашему Великому Вождю Святому Йоргену Клоппу!!!
С победой всех скаузеров!
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Бернли жопу рвал местным лупардам.
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Как же лузерхуйцы любят нюхать пенсовский жепки
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