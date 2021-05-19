"Арсенал" одержал четвертую победу подряд

Габриэль Мартинелли "Арсенал" оформил свою четвертую победу подряд в Премьер-Лиге, обыграв "Кристал Пэлас" со счетом 1:3, несмотря на невыразительный футбол.

В стартовый состав "орлов" вернулись Висенте Гуаита и Джеймс Томкинс, заменив Джека Батленда и Эберечи Эзе.

У "канониров" с первых минут вышли Калум Чемберс и Николя Пепе, относительно предыдущего матча заменив Пабло Мари и Мартина Эдегора.

"Арсенал" владел некоторым территориальным преимуществом в начале матча, но моментов не создавал. В этом плане хозяева были гораздо опаснее, однако либо мяч шел мимо, либо гостей спасал их голкипер Берн Лено.

А на 35-й минуте "канониры" открыли счет — первым же попаданием в створ. Киран Тирни сыграл в стенку с Букайо Сака на левом фланге и выполнил прострел на ногу Николя Пепе — 0:1.

Еще до перерыва "Пэлас" едва не остался вдесятером, но Мохамед Эльнени повел себя как мужчина и не стал падать после боксерского удара Кристиана Бентеке.

Во втором тайме "Арсенал" пытался контролировать игру, однако подгоняемый своими болельщиками "Пэлас" не захотел с этим мириться и на 62-й минуте был вознагражден за свои старания. Это Бентеке головой замкнул подачу Андроса Таунсенда со штрафного — 1:1.

Чтобы сохранить шансы на попадание в Европу, "канониры" должны были побеждать, но даже с созданием моментов у них них ничего не клеилось, не говоря о еще одном голе.

Тем не менее, в компенсированное время "Арсеналу" удалось вырвать три очка. Габриэль Мартинелли, вышедший на замену, выскочил из-за спины защитника, принял передачу от Эдегора и вторым касанием поразил ворота — 1:2.

А буквально на последних секундах компенсированного времени Пепе взял игру на себя, ушел от нескольких защитников в штрафной и установил окончательный счет — 1:3.

За весь матч "Арсенал" лишь трижды пробил в створ, по сути показав 100-процентную реализацию моментов. По игре "Пэлас" смотрелся лучше, однако более высокое индивидуальное мастерство "канониров" сделало разницу.

"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1629

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 20.05.2021 00:06 # ganinilyha
    Вх молодцы

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  2. mane 20.05.2021 00:06 # mane
    пенсы на грани ехехе

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  3. electric 20.05.2021 00:05 # electric
    Легенда выыходит!!!

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  4. lfcynwa 20.05.2021 00:03 # lfcynwa
    к слову если на воротах был ебучий поуп хз сколько бы насували
    Падла на ленточке играет дайбоже

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  5. electric 20.05.2021 00:01 # electric
    САСАТ!!!!

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  6. emily-lfc-2005 20.05.2021 00:00 # emily-lfc-2005
    Ой какая красота.АОЧ!!!!

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  7. mane 20.05.2021 00:00 # mane
    Оксимирон жив голясо
    чудесное возвращение в зону ЛЧ. Вымучили. Едем дальше

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  8. kos9k 20.05.2021 00:00 # kos9k
    Похоронный от стекла

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  9. ganinilyha 19.05.2021 23:54 # ganinilyha
    Вх по-прежнему уёбки

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  10. bratella 19.05.2021 23:52 # bratella
    АОЧ выходит получать очередную травму

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  11. moneymaker 19.05.2021 23:47 # moneymaker
    Возможно ещё и День Святого Петунхэма отметим. Нааайс)))

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  12. mixmaster 19.05.2021 23:46 # mixmaster
    Королевский Арсенал весь матч провожал Ходжсона хорошими эмоциями, а потом просто забрал своё.

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  13. electric 19.05.2021 23:45 # electric
    Wood = дерево

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  14. cristean2 19.05.2021 23:45 # cristean2
    Игроки Ливерпуля максимально замотивированы на эти 2 матча, должны выкинуть Лестер из 4-ки, им там не место

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  15. thegodfather 19.05.2021 23:45 # thegodfather
    ебаное блюве
    жаль аталанту и малину

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  16. liverpo0ol 19.05.2021 23:44 # liverpo0ol
    Умлямс Булшит

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  17. weorlfc 19.05.2021 23:42 # weorlfc
    Стремянка хорош сегодня.

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  18. thegodfather 19.05.2021 23:42 # thegodfather
    Филипс Бомжит

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  19. mane 19.05.2021 23:42 # mane
    Уильямс просто мертвое тело

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  20. liverpo0ol 19.05.2021 23:41 # liverpo0ol
    Филипс Божит

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