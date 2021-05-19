"Арсенал" одержал четвертую победу подряд

"Арсенал" оформил свою четвертую победу подряд в Премьер-Лиге, обыграв "Кристал Пэлас" со счетом 1:3, несмотря на невыразительный футбол.

В стартовый состав "орлов" вернулись Висенте Гуаита и Джеймс Томкинс, заменив Джека Батленда и Эберечи Эзе.



У "канониров" с первых минут вышли Калум Чемберс и Николя Пепе, относительно предыдущего матча заменив Пабло Мари и Мартина Эдегора.



"Арсенал" владел некоторым территориальным преимуществом в начале матча, но моментов не создавал. В этом плане хозяева были гораздо опаснее, однако либо мяч шел мимо, либо гостей спасал их голкипер Берн Лено.



А на 35-й минуте "канониры" открыли счет — первым же попаданием в створ. Киран Тирни сыграл в стенку с Букайо Сака на левом фланге и выполнил прострел на ногу Николя Пепе — 0:1.



Еще до перерыва "Пэлас" едва не остался вдесятером, но Мохамед Эльнени повел себя как мужчина и не стал падать после боксерского удара Кристиана Бентеке.



Во втором тайме "Арсенал" пытался контролировать игру, однако подгоняемый своими болельщиками "Пэлас" не захотел с этим мириться и на 62-й минуте был вознагражден за свои старания. Это Бентеке головой замкнул подачу Андроса Таунсенда со штрафного — 1:1.



Чтобы сохранить шансы на попадание в Европу, "канониры" должны были побеждать, но даже с созданием моментов у них них ничего не клеилось, не говоря о еще одном голе.



Тем не менее, в компенсированное время "Арсеналу" удалось вырвать три очка. Габриэль Мартинелли, вышедший на замену, выскочил из-за спины защитника, принял передачу от Эдегора и вторым касанием поразил ворота — 1:2.



А буквально на последних секундах компенсированного времени Пепе взял игру на себя, ушел от нескольких защитников в штрафной и установил окончательный счет — 1:3.



За весь матч "Арсенал" лишь трижды пробил в створ, по сути показав 100-процентную реализацию моментов. По игре "Пэлас" смотрелся лучше, однако более высокое индивидуальное мастерство "канониров" сделало разницу.



"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче