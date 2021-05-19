"Арсенал" одержал четвертую победу подряд
"Арсенал" оформил свою четвертую победу подряд в Премьер-Лиге, обыграв "Кристал Пэлас" со счетом 1:3, несмотря на невыразительный футбол.
В стартовый состав "орлов" вернулись Висенте Гуаита и Джеймс Томкинс, заменив Джека Батленда и Эберечи Эзе.
У "канониров" с первых минут вышли Калум Чемберс и Николя Пепе, относительно предыдущего матча заменив Пабло Мари и Мартина Эдегора.
"Арсенал" владел некоторым территориальным преимуществом в начале матча, но моментов не создавал. В этом плане хозяева были гораздо опаснее, однако либо мяч шел мимо, либо гостей спасал их голкипер Берн Лено.
А на 35-й минуте "канониры" открыли счет — первым же попаданием в створ. Киран Тирни сыграл в стенку с Букайо Сака на левом фланге и выполнил прострел на ногу Николя Пепе — 0:1.
Еще до перерыва "Пэлас" едва не остался вдесятером, но Мохамед Эльнени повел себя как мужчина и не стал падать после боксерского удара Кристиана Бентеке.
Во втором тайме "Арсенал" пытался контролировать игру, однако подгоняемый своими болельщиками "Пэлас" не захотел с этим мириться и на 62-й минуте был вознагражден за свои старания. Это Бентеке головой замкнул подачу Андроса Таунсенда со штрафного — 1:1.
Чтобы сохранить шансы на попадание в Европу, "канониры" должны были побеждать, но даже с созданием моментов у них них ничего не клеилось, не говоря о еще одном голе.
Тем не менее, в компенсированное время "Арсеналу" удалось вырвать три очка. Габриэль Мартинелли, вышедший на замену, выскочил из-за спины защитника, принял передачу от Эдегора и вторым касанием поразил ворота — 1:2.
А буквально на последних секундах компенсированного времени Пепе взял игру на себя, ушел от нескольких защитников в штрафной и установил окончательный счет — 1:3.
За весь матч "Арсенал" лишь трижды пробил в створ, по сути показав 100-процентную реализацию моментов. По игре "Пэлас" смотрелся лучше, однако более высокое индивидуальное мастерство "канониров" сделало разницу.
"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче
19.05.2021 23:00
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Вх молодцы
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пенсы на грани ехехе
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Легенда выыходит!!!
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к слову если на воротах был ебучий поуп хз сколько бы насували
Падла на ленточке играет дайбоже
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САСАТ!!!!
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Ой какая красота.АОЧ!!!!
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Оксимирон жив голясо
чудесное возвращение в зону ЛЧ. Вымучили. Едем дальше
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Похоронный от стекла
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Вх по-прежнему уёбки
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АОЧ выходит получать очередную травму
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Возможно ещё и День Святого Петунхэма отметим. Нааайс)))
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Королевский Арсенал весь матч провожал Ходжсона хорошими эмоциями, а потом просто забрал своё.
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Wood = дерево
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Игроки Ливерпуля максимально замотивированы на эти 2 матча, должны выкинуть Лестер из 4-ки, им там не место
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ебаное блюве
жаль аталанту и малину
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Умлямс Булшит
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Стремянка хорош сегодня.
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Филипс Бомжит
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Уильямс просто мертвое тело
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Филипс Божит
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