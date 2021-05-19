"Тоттенхэм" проиграл "Вилле"

"Тоттенхэм" потерпел поражение в заключительном домашнем матче сезона, на глазах своих болельщиков проиграв "Астон Вилле" — 1:2.

Относительно победы 2:0 над "Вулверхэмптоном" в стартовом составе "шпор" произошло два изменения. Свой шанс получили Харри Уинкс и Стивен Бергвейн, появившись вместо Джовани Ло Чельсо и Гарета Бэйла.



Впервые с февраля в старте "вилланов" вышел капитан Джек Грилиш. Также вернулись в команду Тайрон Мингс и Марвелус Накамба.



Хозяевам не составило труда открыть счет. На восьмой минуте Бергвейн совершил перехват вблизи штрафной, а затем, жонглируя мячом, достиг границы площадки и мощно пробил с подъема — 1:0.



Однако гостям удалось ответить своим быстрым голом. Вернее, автголом, потому что Серхио Регилон, прерывая подачу с фланга, зрелищно отправил мяч в свои ворота — 1:1.



Сравняв счет, "Вилла" почувствовала себя еще увереннее. Команда Дина Смита стала добавлять и на 38-й минуте вышла вперед. На сей раз Регилон ошибся на своем фланге, в результате чего Олли Уоткинс ворвался в штрафную, подработал мяч головой и поразил ближний угол ворот — 1:2.



В остатке первого тайма "Тоттенхэм" был просто ужасен, лишь по стечению обстоятельств не пропустив еще.



После перерыва "шпоры" прибавили, но "вилланы" уверенно выдерживали это давление и время от времени огрызались. Чего стоит только момент Уоткинса на 68-й минуте, когда Олли вышел один на один, но Льорису удалось выбить мяч из под ног соперника.



В концовке хозяева стали уж слишком рисковать, но скорее могли пропустить в третий раз, чем вырвать ничью. Уже в компенсированное время лондонцев спасла штанга.



Воодушевленная возвращением Джека Грилиша "Астон Вилла" одержала свою очередную выездную победу, и это заслуженная победа. "Тоттенхэм" был на удивление плох и беззуб.



"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче