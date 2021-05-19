"Тоттенхэм" проиграл "Вилле"

Харри Кейн "Тоттенхэм" потерпел поражение в заключительном домашнем матче сезона, на глазах своих болельщиков проиграв "Астон Вилле" — 1:2.

Относительно победы 2:0 над "Вулверхэмптоном" в стартовом составе "шпор" произошло два изменения. Свой шанс получили Харри Уинкс и Стивен Бергвейн, появившись вместо Джовани Ло Чельсо и Гарета Бэйла.

Впервые с февраля в старте "вилланов" вышел капитан Джек Грилиш. Также вернулись в команду Тайрон Мингс и Марвелус Накамба.

Хозяевам не составило труда открыть счет. На восьмой минуте Бергвейн совершил перехват вблизи штрафной, а затем, жонглируя мячом, достиг границы площадки и мощно пробил с подъема — 1:0.

Однако гостям удалось ответить своим быстрым голом. Вернее, автголом, потому что Серхио Регилон, прерывая подачу с фланга, зрелищно отправил мяч в свои ворота — 1:1.

Сравняв счет, "Вилла" почувствовала себя еще увереннее. Команда Дина Смита стала добавлять и на 38-й минуте вышла вперед. На сей раз Регилон ошибся на своем фланге, в результате чего Олли Уоткинс ворвался в штрафную, подработал мяч головой и поразил ближний угол ворот — 1:2.

В остатке первого тайма "Тоттенхэм" был просто ужасен, лишь по стечению обстоятельств не пропустив еще.

После перерыва "шпоры" прибавили, но "вилланы" уверенно выдерживали это давление и время от времени огрызались. Чего стоит только момент Уоткинса на 68-й минуте, когда Олли вышел один на один, но Льорису удалось выбить мяч из под ног соперника.

В концовке хозяева стали уж слишком рисковать, но скорее могли пропустить в третий раз, чем вырвать ничью. Уже в компенсированное время лондонцев спасла штанга.

Воодушевленная возвращением Джека Грилиша "Астон Вилла" одержала свою очередную выездную победу, и это заслуженная победа. "Тоттенхэм" был на удивление плох и беззуб.

"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2021 22:00

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  1. mancityman 19.05.2021 22:28 # mancityman
    Говном ты не был, но и до вершин не добрался, как петунхэм.

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  2. mane 19.05.2021 22:28 # mane
    Робертсон скоро сдохнет прямо на поле. Я хз как этот парень без замен уже 4 года играет, ни сменщика ни че го. А греческая xуйня взятая на лавку ни одного матча в АПЛ вроде так и не сыграло. У того же Чолсе 3-4 игрока на позицию лз

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  3. slash-lfc 19.05.2021 22:17 # slash-lfc
    Еба Бенидо Ми топово сыграл

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  4. liverpo0ol 19.05.2021 22:17 # liverpo0ol
    Дайте ссылочку на эйс ради Бога, спасибо!

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  5. anabanana94 19.05.2021 22:11 # anabanana94
    Кейн прошёл по кругу весь стадион, со слезами на глазах, ели сдерживался.. Хех... как же грустно это осознавать...

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  6. mane 19.05.2021 22:10 # mane
    Алиссон братишка давай хет-трик. Вся надежда на тя

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  7. staryi-eblan 19.05.2021 22:07 # staryi-eblan
    Как назло Пенсам играть с неплохо разыгравшейся Виллой в последнем туре. Агрессивно играют.

    Не повезло так не повезло

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  8. giggs13 19.05.2021 22:05 # giggs13
    xuisosi

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  9. mata05 19.05.2021 22:05 # mata05
    Вуд кинет пару палок портовым

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  10. slash-lfc 19.05.2021 22:05 # slash-lfc
    Предпоследний босс у Ливерпуйки. Грузите хаты на гол Вуда уехехехехеххе

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  11. anabanana94 19.05.2021 22:03 # anabanana94
    https://instagram.com/stories/vagifmind/2577238992640837438?utm_source=ig_story_item_share&;utm_medium=copy_link

    Спасибо за всё! ЛЕГЕНДА! Слёзы наворачиваются... Лучший и будешь лучшим! Где бы не играл!

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  12. true-manc 19.05.2021 22:02 # true-manc
    Вперёд, Бёрнли! Скузня не заслуживает ЛЧ.

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  13. mane 19.05.2021 22:02 # mane
    зато стадион красивый. Горите от мощей

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