"Тоттенхэм" проиграл "Вилле"
"Тоттенхэм" потерпел поражение в заключительном домашнем матче сезона, на глазах своих болельщиков проиграв "Астон Вилле" — 1:2.
Относительно победы 2:0 над "Вулверхэмптоном" в стартовом составе "шпор" произошло два изменения. Свой шанс получили Харри Уинкс и Стивен Бергвейн, появившись вместо Джовани Ло Чельсо и Гарета Бэйла.
Впервые с февраля в старте "вилланов" вышел капитан Джек Грилиш. Также вернулись в команду Тайрон Мингс и Марвелус Накамба.
Хозяевам не составило труда открыть счет. На восьмой минуте Бергвейн совершил перехват вблизи штрафной, а затем, жонглируя мячом, достиг границы площадки и мощно пробил с подъема — 1:0.
Однако гостям удалось ответить своим быстрым голом. Вернее, автголом, потому что Серхио Регилон, прерывая подачу с фланга, зрелищно отправил мяч в свои ворота — 1:1.
Сравняв счет, "Вилла" почувствовала себя еще увереннее. Команда Дина Смита стала добавлять и на 38-й минуте вышла вперед. На сей раз Регилон ошибся на своем фланге, в результате чего Олли Уоткинс ворвался в штрафную, подработал мяч головой и поразил ближний угол ворот — 1:2.
В остатке первого тайма "Тоттенхэм" был просто ужасен, лишь по стечению обстоятельств не пропустив еще.
После перерыва "шпоры" прибавили, но "вилланы" уверенно выдерживали это давление и время от времени огрызались. Чего стоит только момент Уоткинса на 68-й минуте, когда Олли вышел один на один, но Льорису удалось выбить мяч из под ног соперника.
В концовке хозяева стали уж слишком рисковать, но скорее могли пропустить в третий раз, чем вырвать ничью. Уже в компенсированное время лондонцев спасла штанга.
Воодушевленная возвращением Джека Грилиша "Астон Вилла" одержала свою очередную выездную победу, и это заслуженная победа. "Тоттенхэм" был на удивление плох и беззуб.
"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче
19.05.2021 22:00
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Последние комментарии:
Говном ты не был, но и до вершин не добрался, как петунхэм.
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Робертсон скоро сдохнет прямо на поле. Я хз как этот парень без замен уже 4 года играет, ни сменщика ни че го. А греческая xуйня взятая на лавку ни одного матча в АПЛ вроде так и не сыграло. У того же Чолсе 3-4 игрока на позицию лз
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Еба Бенидо Ми топово сыграл
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Дайте ссылочку на эйс ради Бога, спасибо!
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Кейн прошёл по кругу весь стадион, со слезами на глазах, ели сдерживался.. Хех... как же грустно это осознавать...
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Алиссон братишка давай хет-трик. Вся надежда на тя
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Как назло Пенсам играть с неплохо разыгравшейся Виллой в последнем туре. Агрессивно играют.
Не повезло так не повезло
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xuisosi
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Вуд кинет пару палок портовым
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Предпоследний босс у Ливерпуйки. Грузите хаты на гол Вуда уехехехехеххе
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Спасибо за всё! ЛЕГЕНДА! Слёзы наворачиваются... Лучший и будешь лучшим! Где бы не играл!
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Вперёд, Бёрнли! Скузня не заслуживает ЛЧ.
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зато стадион красивый. Горите от мощей
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