"Сити" планирует переговоры с "Тоттенхэмом" по Кейну
"Манчестер Сити" хочет купить нападающего Харри Кейна и планирует вступить в переговоры с "Тоттенхэмом".
Накануне издание Daily Mirror сообщило, что Кейн рассматривает "Сити" в качестве своей лучшей возможности вырваться из цепких лап президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви.
The Guardian подтверждает, что Кейн действительно открыт к переходу в "Сити", а "горожане" были бы рады подписать Харри, хотя и понимают, насколько сложно будет согласовать этот трансфер.
Несмотря на то, что "шпоры" не хотят продавать своего бомбардира, "Сити" предпримет попытку инициировать переговоры с Леви насчет 27-летнего капитана сборной Англии.
На "Этихад" понимают, что ради приобретения Кейна им придется значительно перекрыть свой трансферный рекорд — 65 миллионов фунтов, за которые прошлым летом был куплен защитник Рубен Диаш у "Бенфики".
19.05.2021 21:00
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Последние комментарии:
Надеюсь утка
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им бы в сделку Стерлинга включить бестолкового или просто его продать и будет здорово
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С МС трудно конкурировать будет МЮ. Многое зависит от желания самого Кейна, а он хочет трофеи.
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КОРОЛИ!!!
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