"Сити" планирует переговоры с "Тоттенхэмом" по Кейну

"Манчестер Сити" хочет купить нападающего Харри Кейна и планирует вступить в переговоры с "Тоттенхэмом".

Накануне издание Daily Mirror сообщило, что Кейн рассматривает "Сити" в качестве своей лучшей возможности вырваться из цепких лап президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви.



The Guardian подтверждает, что Кейн действительно открыт к переходу в "Сити", а "горожане" были бы рады подписать Харри, хотя и понимают, насколько сложно будет согласовать этот трансфер.



Несмотря на то, что "шпоры" не хотят продавать своего бомбардира, "Сити" предпримет попытку инициировать переговоры с Леви насчет 27-летнего капитана сборной Англии.



На "Этихад" понимают, что ради приобретения Кейна им придется значительно перекрыть свой трансферный рекорд — 65 миллионов фунтов, за которые прошлым летом был куплен защитник Рубен Диаш у "Бенфики".