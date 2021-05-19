"Сити" планирует переговоры с "Тоттенхэмом" по Кейну

Харри Кейн "Манчестер Сити" хочет купить нападающего Харри Кейна и планирует вступить в переговоры с "Тоттенхэмом".

Накануне издание Daily Mirror сообщило, что Кейн рассматривает "Сити" в качестве своей лучшей возможности вырваться из цепких лап президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви.

The Guardian подтверждает, что Кейн действительно открыт к переходу в "Сити", а "горожане" были бы рады подписать Харри, хотя и понимают, насколько сложно будет согласовать этот трансфер.

Несмотря на то, что "шпоры" не хотят продавать своего бомбардира, "Сити" предпримет попытку инициировать переговоры с Леви насчет 27-летнего капитана сборной Англии.

На "Этихад" понимают, что ради приобретения Кейна им придется значительно перекрыть свой трансферный рекорд — 65 миллионов фунтов, за которые прошлым летом был куплен защитник Рубен Диаш у "Бенфики".


Метки Кейн, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2021 21:00

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  1. mancityman 19.05.2021 22:27 # mancityman
    Надеюсь утка

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  2. raka-eve 19.05.2021 21:57 # raka-eve
    им бы в сделку Стерлинга включить бестолкового или просто его продать и будет здорово

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  3. mancunia-planet 19.05.2021 21:18 # mancunia-planet
    С МС трудно конкурировать будет МЮ. Многое зависит от желания самого Кейна, а он хочет трофеи.

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  4. true-manc 19.05.2021 21:01 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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