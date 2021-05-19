Анчелотти не держит несчастных игроков

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что не держит игроков, которые не чувствуют себя счастливыми в клубе.

За два матча до завершения сезона Премьер-Лиги "Эвертон" имеет призрачные шансы на попадание в еврокубки. Задача, которую ставил Анчелотти на эту кампанию, едва ли будет выполнена.



Карло чувствует, что ему не со всеми игроками по пути. Те, кто не готов выкладываться без остатка ради клуба, вольны уйти.



"Я не хочу работать с игроками, которые чувствуют себя несчастными. Если есть игроки, которые не рады быть здесь, они могут попроситься на выход".



"Я хочу работать с игроками, которые хотят быть в "Эвертоне" и чувствуют себя частью этого проекта".



"Это касается всех игроков. Нет такого игрока, которого я заставлю остаться здесь против его воли. Я сказал им об этом недавно. Они знают это. Если кто-нибудь несчастен, он должен уйти".



"Несчастный игрок не может быть полезен для этого проекта", — цитирует Анчелотти Sky Sports.