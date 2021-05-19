Рюдигер: "Нам нужно было наказать "Лестер"
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер заявил, что его команда должна была наказать "Лестер" после инцидента в финале Кубка Англии.
В минувший уикенд "Челси" проиграл финальный матч Кубка Англии "Лестеру" со счетом 1:2, но Рюдигер готов смириться с поражением.
С чем Антонио не готов смириться, так это с поступком ганского защитника "лис" Даниэя Амарти, который во время празднования победы швырнул вымпел "синих" в раздевалке.
Тот инцидент дополнительно воодушевил "Челси" на реванш в рамках Премьер-Лиги накануне, а Рюдигер как раз и открыл счет в матче на "Стэмфорд Бридж" (2:1).
"К сожалению, некоторые люди из команды "Лестера" не знают, как праздновать, и нам нужно было наказать их, 100 процентов".
"Некоторые из них придали нам дополнительную мотивацию поле субботы. Поздравляем их с победой, празднуйте и все такое, но уважайте историю этого клуба. Она чуть больше, чем вы", — сообщил Рюдигер Chelsea TV.
19.05.2021 18:00
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Последние комментарии:
вот пиздит.. негр этот
жеппу понюхать МЮ очнада было прост
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Udache LEI v LE
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Молодец :)) почти до драки дело дошло в концовке матча...
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КАРАкурт отомстил, красава
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А толку?Кубок-то у Лис!Обоссанцы
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Наказать и обоссать
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