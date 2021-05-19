Рюдигер: "Нам нужно было наказать "Лестер"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер заявил, что его команда должна была наказать "Лестер" после инцидента в финале Кубка Англии.

В минувший уикенд "Челси" проиграл финальный матч Кубка Англии "Лестеру" со счетом 1:2, но Рюдигер готов смириться с поражением.

С чем Антонио не готов смириться, так это с поступком ганского защитника "лис" Даниэя Амарти, который во время празднования победы швырнул вымпел "синих" в раздевалке.

Тот инцидент дополнительно воодушевил "Челси" на реванш в рамках Премьер-Лиги накануне, а Рюдигер как раз и открыл счет в матче на "Стэмфорд Бридж" (2:1).

"К сожалению, некоторые люди из команды "Лестера" не знают, как праздновать, и нам нужно было наказать их, 100 процентов".

"Некоторые из них придали нам дополнительную мотивацию поле субботы. Поздравляем их с победой, празднуйте и все такое, но уважайте историю этого клуба. Она чуть больше, чем вы", — сообщил Рюдигер Chelsea TV.


Метки Лестер, Премьер-Лига, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 984

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Последние комментарии:




  1. jack-4poker 19.05.2021 18:56 # jack-4poker
    вот пиздит.. негр этот
    жеппу понюхать МЮ очнада было прост

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  2. kazakh12 19.05.2021 18:54 # kazakh12
    Udache LEI v LE

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  3. chelsiukpro 19.05.2021 18:53 # chelsiukpro
    Молодец :)) почти до драки дело дошло в концовке матча...

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  4. velaskes 19.05.2021 18:35 # velaskes
    КАРАкурт отомстил, красава

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  5. atstoy 19.05.2021 18:30 # atstoy
    А толку?Кубок-то у Лис!Обоссанцы

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  6. j-silver 19.05.2021 18:16 # j-silver
    Наказать и обоссать

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