Деннис Бергкамп включен в Зал славы Премьер-Лиги

Деннис Бергкамп Шестой легендой, удостоившейся включения в Зал славы Премьер-Лиги, стал бывший нападающий "Арсенала" Деннис Бергкамп.

Бергкамп выступал за "Арсенал" после своего перехода из "Интера" в 1995 году и до завершения игровой карьеры в мае 2006.

В течение этого времени великий голландец забил 87 голов и отдал 94 результативные передачи в 315 матчах Премьер-Лиги, выиграв три титула.

По количеству голов, в которых он принял участие, Бергкамп (181) уступает только своему бывшему одноклубнику Тьерри Анри (249).

Деннис был частью команды "Непобедимых", которая прошла весь сезон 2003/04 без единого поражения в Премьер-Лиге — тот рекорд "канониров" до сих пор никто не может повторить.

"Это нечто особенное — быть частью небольшой группы игроков, которые получили признание в сильнейшей лиге мира. Это честь для меня", — сообщил Бергкамп.


Метки Арсенал, Бергкамп, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 366

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. moneymaker 19.05.2021 17:23 # moneymaker
    Заслуженно, но после Лэмпса как-то крипово

    (ответить)

  2. slash-lfc 19.05.2021 17:17 # slash-lfc
    Величайший технарь АПЛ. Легендище

    (ответить)

  3. suddenly 19.05.2021 17:02 # suddenly
    >>Бергкамп выступал за "Арсенал" после своего перехода из "Интера" в 1995 году и до завершения игровой карьеры в мае 2016.

    Может всё таки в 2006 закончил карьеру, а не в 2016?

    (ответить)

  4. arsenalekc 19.05.2021 17:02 # arsenalekc
    Наконец-то

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: