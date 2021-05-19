Деннис Бергкамп включен в Зал славы Премьер-Лиги

Шестой легендой, удостоившейся включения в Зал славы Премьер-Лиги, стал бывший нападающий "Арсенала" Деннис Бергкамп.

Бергкамп выступал за "Арсенал" после своего перехода из "Интера" в 1995 году и до завершения игровой карьеры в мае 2006.



В течение этого времени великий голландец забил 87 голов и отдал 94 результативные передачи в 315 матчах Премьер-Лиги, выиграв три титула.



По количеству голов, в которых он принял участие, Бергкамп (181) уступает только своему бывшему одноклубнику Тьерри Анри (249).



Деннис был частью команды "Непобедимых", которая прошла весь сезон 2003/04 без единого поражения в Премьер-Лиге — тот рекорд "канониров" до сих пор никто не может повторить.



"Это нечто особенное — быть частью небольшой группы игроков, которые получили признание в сильнейшей лиге мира. Это честь для меня", — сообщил Бергкамп.