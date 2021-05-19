Деннис Бергкамп включен в Зал славы Премьер-Лиги
Шестой легендой, удостоившейся включения в Зал славы Премьер-Лиги, стал бывший нападающий "Арсенала" Деннис Бергкамп.
Бергкамп выступал за "Арсенал" после своего перехода из "Интера" в 1995 году и до завершения игровой карьеры в мае 2006.
В течение этого времени великий голландец забил 87 голов и отдал 94 результативные передачи в 315 матчах Премьер-Лиги, выиграв три титула.
По количеству голов, в которых он принял участие, Бергкамп (181) уступает только своему бывшему одноклубнику Тьерри Анри (249).
Деннис был частью команды "Непобедимых", которая прошла весь сезон 2003/04 без единого поражения в Премьер-Лиге — тот рекорд "канониров" до сих пор никто не может повторить.
"Это нечто особенное — быть частью небольшой группы игроков, которые получили признание в сильнейшей лиге мира. Это честь для меня", — сообщил Бергкамп.
19.05.2021 17:00
Просмотров: 366
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Заслуженно, но после Лэмпса как-то крипово
(ответить)
Величайший технарь АПЛ. Легендище
(ответить)
>>Бергкамп выступал за "Арсенал" после своего перехода из "Интера" в 1995 году и до завершения игровой карьеры в мае 2016.
Может всё таки в 2006 закончил карьеру, а не в 2016?
(ответить)
Наконец-то
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий