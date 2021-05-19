"Кристал Пэлас" рассматривает шесть кандидатов на замену Рою Ходжсону, покидающему должность главного тренера в конце сезона.

Накануне клуб с "Селхерст Парк" объявил, что истекающий контракт 73-летнего Ходжсона продлен не будет.



Согласно слухам, своим новым рулевым "орлы" собираются назначить Фрэнка Лэмпарда, однако уволенному из "Челси" в январе специалисту не гарантирована эта работа, утверждает Sky Sports.



По информации издания, в шорт-листе "Пэлас" также значатся бывший наставник "Борнмута" Эдди Хау, Стив Купер из "Суонси", Валерьен Исмаэль из "Барнсли", Скотт Паркер из "Фулхэма", а также экс-вингер "Арсенала" Фредди Юнгберг. А вот от Шона Дайча и Криса Уайлдера "орлы" дистанцировались.



На "Селехерст Парк" хотят назначить тренера, который исповедует прогрессивный атакующий футбол и умеет работать с молодежью. Но пока что лондонский находится в стадии собеседований с кандидатами.