Вернер: "Мой самый неудачный сезон"

Тимо Вернер Нападающий "Челси" Тимо Вернер заявил, что первый тайм матча Премьер-Лиги против "Лестера" стал отражением всего его сезона.

В первом тайме матча на "Стэмфорд Бридж" накануне Вернер отметился двумя голами, которые не были засчитаны один из-за офсайда и другой игры рукой. Также Тимо не удалось заработать пенальти.

После победы со счетом 2:1 Вернер посетовал, что удача вновь от него отвернулась, но Тимо готов с этим мириться, пока команда побеждает.

"Первый тайм был отражением всего сезона для меня. Я был близок, но недостаточно близок".

"Думаю, это самый неудачный сезон, что у меня когда-либо был и будет. Офсайд, чистый пенальти, а затем я хочу пробить головой, но меня слегка толкают, и я касаюсь мяча рукой".

"Но все хорошо, когда при таком невезении ты все равно достигаешь финала Лиги Чемпионов и, возможно, попадаешь в топ-4", — сообщил Вернер Sky Sports.


Метки Вернер, Лестер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 527

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  1. alexomck 19.05.2021 15:37 # alexomck
    не самый, следующий впереди:)

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  2. gjchancel 19.05.2021 15:27 # gjchancel
    Вернер - Машина! он всегда в движений ! Его нельзя не любит, за ту работу которую он делает.

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  3. hunter022 19.05.2021 15:23 # hunter022
    Это все цветочки ягоды будут 29 мая

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  4. kos9k 19.05.2021 15:17 # kos9k
    КДБ и Салах не дадут соврать, благо вовремя оттуда ушли

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  5. mancunia-planet 19.05.2021 15:05 # mancunia-planet
    Нравится мне этот неудачник, всегда заряжен на игру. Много игр его видел и несмотря на плохой сезон в целом, всё равно полезен для команды.

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  6. j-silver 19.05.2021 15:04 # j-silver
    топарик жуткий, раздает как боженька

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