Вернер: "Мой самый неудачный сезон"
Нападающий "Челси" Тимо Вернер заявил, что первый тайм матча Премьер-Лиги против "Лестера" стал отражением всего его сезона.
В первом тайме матча на "Стэмфорд Бридж" накануне Вернер отметился двумя голами, которые не были засчитаны один из-за офсайда и другой игры рукой. Также Тимо не удалось заработать пенальти.
После победы со счетом 2:1 Вернер посетовал, что удача вновь от него отвернулась, но Тимо готов с этим мириться, пока команда побеждает.
"Первый тайм был отражением всего сезона для меня. Я был близок, но недостаточно близок".
"Думаю, это самый неудачный сезон, что у меня когда-либо был и будет. Офсайд, чистый пенальти, а затем я хочу пробить головой, но меня слегка толкают, и я касаюсь мяча рукой".
"Но все хорошо, когда при таком невезении ты все равно достигаешь финала Лиги Чемпионов и, возможно, попадаешь в топ-4", — сообщил Вернер Sky Sports.
19.05.2021 15:00
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Последние комментарии:
не самый, следующий впереди:)
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Вернер - Машина! он всегда в движений ! Его нельзя не любит, за ту работу которую он делает.
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Это все цветочки ягоды будут 29 мая
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КДБ и Салах не дадут соврать, благо вовремя оттуда ушли
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Нравится мне этот неудачник, всегда заряжен на игру. Много игр его видел и несмотря на плохой сезон в целом, всё равно полезен для команды.
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топарик жуткий, раздает как боженька
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