Вернер: "Мой самый неудачный сезон"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер заявил, что первый тайм матча Премьер-Лиги против "Лестера" стал отражением всего его сезона.

В первом тайме матча на "Стэмфорд Бридж" накануне Вернер отметился двумя голами, которые не были засчитаны один из-за офсайда и другой игры рукой. Также Тимо не удалось заработать пенальти.



После победы со счетом 2:1 Вернер посетовал, что удача вновь от него отвернулась, но Тимо готов с этим мириться, пока команда побеждает.



"Первый тайм был отражением всего сезона для меня. Я был близок, но недостаточно близок".



"Думаю, это самый неудачный сезон, что у меня когда-либо был и будет. Офсайд, чистый пенальти, а затем я хочу пробить головой, но меня слегка толкают, и я касаюсь мяча рукой".



"Но все хорошо, когда при таком невезении ты все равно достигаешь финала Лиги Чемпионов и, возможно, попадаешь в топ-4", — сообщил Вернер Sky Sports.