"Кристал Пэлас" потерял Эзе до 2022 года

Атакующий полузащитник "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе получил травму ахилла и выбил из строя до Нового года.

Эзе присоединился к "Пэлас" лишь прошлым летом из КПР по сделке стоимостью 19.5 млн. фунтов. 22-летний англичанин очень уверенно выглядел в своем дебютном сезоне на уровне Премьер-Лиги и, по слухам, привлек внимание больших клубов.



Однако теперь Эзе придется отложить мысли об уходе на повышение. Как сообщает The Athletic, на тренировке "орлов" накануне Эберечи серьезно повредил свой ахилл.



Сегодня Эзе посетит профильного доктора, однако уже сейчас понятно, что реабилитация после такого рода травмы займет более полугода. Снова сыграть в футбол Эберечи сможет уже в следующем году.