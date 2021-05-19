Лэмпард пополнил Зал славы Премьер-Лиги

Фрэнк Лэмпард Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард был включен в Зал славы Премьер-Лиги.

В составе "Вест Хэма", "Челси" и "Манчестер Сити" Лэмпард забил невероятные для полузащитника 177 голов в 609 матчах Премьер-Лиги. Также Фрэнк отдал 102 результативные передачи.

За 13 сезонов выступлений на "Стэмфорд Бридж" Лэмпард завоевал три титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии, два Кубка Лиги, а также выиграл Лигу Чемпионов с Лигой Европы.

Фрэнк является лучшим бомбардиром "Челси" всех времен, а также удерживает рекорд Премьер-Лиги по количеству голов из-за пределов штрафной площади (41).

Добавим, ранее в Зал славы Премьер-Лиги были включены Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона и Рой Кин.


Метки Лэмпард, награды, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1041

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  1. ilovemanutd 19.05.2021 13:49 # ilovemanutd
    Считаю его лучшим игроком Сити за всю историю

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  2. drogba11cool 19.05.2021 13:46 # drogba11cool
    Легенда Сити, Диспетчер Сити, Сердце Сити

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  3. murderface616 19.05.2021 13:30 # murderface616
    Лучший полузащитник в истории АПЛочки. все статы говорят об этом

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  4. chelsea88 19.05.2021 13:23 # chelsea88
    Леол, Терри раньше должны были включить.

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  5. superglor 19.05.2021 13:13 # superglor
    Дрогбе интересно обидно должно быть? Типа лучший нападающий Чулси забил меньше чем игрок полузащиты, лол.

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  6. mansoor 19.05.2021 13:10 # mansoor
    Бляяяя очень рад за Фрэнки, отличный боец. Роме привет

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  7. mansoor 19.05.2021 13:06 # mansoor
    Легенда Мансити. Френк Лэмпард лучший полузащитник после Джеррарда

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  8. lpool1 19.05.2021 13:06 # lpool1
    Легенда сити Фрэнк Лэмпард

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  9. g3ndalf 19.05.2021 13:02 # g3ndalf
    кто-то из залупуля законтачится в этом зале?

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  10. vtp 19.05.2021 13:02 # vtp
    LEGEND!!

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