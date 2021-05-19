Лэмпард пополнил Зал славы Премьер-Лиги
Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард был включен в Зал славы Премьер-Лиги.
В составе "Вест Хэма", "Челси" и "Манчестер Сити" Лэмпард забил невероятные для полузащитника 177 голов в 609 матчах Премьер-Лиги. Также Фрэнк отдал 102 результативные передачи.
За 13 сезонов выступлений на "Стэмфорд Бридж" Лэмпард завоевал три титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии, два Кубка Лиги, а также выиграл Лигу Чемпионов с Лигой Европы.
Фрэнк является лучшим бомбардиром "Челси" всех времен, а также удерживает рекорд Премьер-Лиги по количеству голов из-за пределов штрафной площади (41).
Добавим, ранее в Зал славы Премьер-Лиги были включены Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона и Рой Кин.
19.05.2021 13:00
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Считаю его лучшим игроком Сити за всю историю
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Легенда Сити, Диспетчер Сити, Сердце Сити
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Лучший полузащитник в истории АПЛочки. все статы говорят об этом
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Леол, Терри раньше должны были включить.
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Дрогбе интересно обидно должно быть? Типа лучший нападающий Чулси забил меньше чем игрок полузащиты, лол.
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Бляяяя очень рад за Фрэнки, отличный боец. Роме привет
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Легенда Мансити. Френк Лэмпард лучший полузащитник после Джеррарда
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Легенда сити Фрэнк Лэмпард
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кто-то из залупуля законтачится в этом зале?
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LEGEND!!
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