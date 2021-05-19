Лэмпард пополнил Зал славы Премьер-Лиги

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард был включен в Зал славы Премьер-Лиги.

В составе "Вест Хэма", "Челси" и "Манчестер Сити" Лэмпард забил невероятные для полузащитника 177 голов в 609 матчах Премьер-Лиги. Также Фрэнк отдал 102 результативные передачи.



За 13 сезонов выступлений на "Стэмфорд Бридж" Лэмпард завоевал три титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии, два Кубка Лиги, а также выиграл Лигу Чемпионов с Лигой Европы.



Фрэнк является лучшим бомбардиром "Челси" всех времен, а также удерживает рекорд Премьер-Лиги по количеству голов из-за пределов штрафной площади (41).



Добавим, ранее в Зал славы Премьер-Лиги были включены Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона и Рой Кин.