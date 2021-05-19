"Челси" заинтересован в Максансе Лакруа

Максанс Лакруа "Челси" заинтересован в приобретении центрального защитника "Вольфсбурга" Максанса Лакруа.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассчитывает подписать минимум одного защитника грядущим летом. На радаре у "синих" есть несколько имен, включая Рафаэля Варана из "Реала".

Однако 21-летний Лакруа, как утверждает Sky Germany, вызывает "огромный интерес" со стороны финалиста Лиги Чемпионов.

В идеале "Вольфсбург" хотел бы сохранить Лакруа еще на сезон, но немецкому клубу будет сложно устоять перед предложением в районе 26 миллионов фунтов, особенно после того, как Максанс отказался от нового контракта.

Добавим, Лакруа присоединился к "Вольфсбургу" лишь прошлым летом из "Сошо".


Метки Вольфсбург, Лакруа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2021 12:00

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