"Ливерпуль" предложит новые контракты Алиссону и Фабиньо
Грядущим летом "Ливерпуль" начнет переговоры с голкипером Алиссоном и полузащитником Фабиньо о новом контракте.
Как и Алиссон, Фабиньо присоединился к "Ливерпулю" три года назад. Сейчас оба бразильца являются невероятно важными игроками для команды Юргена Клоппа.
Фабиньо подтвердил свою ценность для "красных", на протяжении значительного отрезка этого сезона вынужденно играя центрального защитника. А Алиссон в минувший уикенд забил гол, который может сыграть ключевую роль в распределении путевок в Лигу Чемпионов.
Как утверждает Daily Mail, 28-летний голкипер и 27-летний полузащитник будут приглашены к столу переговоров после возвращения из отпуска в июле.
В данный момент у Фабиньо остается еще два года по действующему контракту, у Алиссона — тоже два плюс опция продления на 12 месяцев.
19.05.2021 11:00
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