"Ливерпуль" предложит новые контракты Алиссону и Фабиньо

Грядущим летом "Ливерпуль" начнет переговоры с голкипером Алиссоном и полузащитником Фабиньо о новом контракте.

Как и Алиссон, Фабиньо присоединился к "Ливерпулю" три года назад. Сейчас оба бразильца являются невероятно важными игроками для команды Юргена Клоппа.



Фабиньо подтвердил свою ценность для "красных", на протяжении значительного отрезка этого сезона вынужденно играя центрального защитника. А Алиссон в минувший уикенд забил гол, который может сыграть ключевую роль в распределении путевок в Лигу Чемпионов.



Как утверждает Daily Mail, 28-летний голкипер и 27-летний полузащитник будут приглашены к столу переговоров после возвращения из отпуска в июле.



В данный момент у Фабиньо остается еще два года по действующему контракту, у Алиссона — тоже два плюс опция продления на 12 месяцев.