Светская хроника за среду

"Челси" обратился насчет Роберта Левандовски и готовит предложение по Джейдону Санчо. "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" готовы платить Харри Кейну 300 тысяч фунтов в неделю. Виллиан собрался к Дэвиду Бекхэму. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Челси" установил контакт с "Баварией" насчет нападающего Роберта Левандовски, который также интересен ПСЖ. (Sky Sport Germany)



"Челси" хочет полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. 28-летний украинец также вызывает интерес со стороны "Интера" и ПСЖ. (The Sun)



"Челси" готовится предложить 80 миллионов фунтов за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. (The Sun)



Оба клуба из Манчестера готовы предложить нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну контракт с базовой зарплатой в 300 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви убежден, что Кейн не будет продан этим летом. (The Telegraph)



"Тоттенхэм" видит в нападающем дортмундской "Боруссии" Эрлинге Холанде замену для Харри Кейна. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" сделал предложение о покупке защитника менхенгладбахской "Боруссии" Маттиаса Гинтера, виды на которого также имеют "Ливерпуль" и "Интер". (Bild)



"Ливерпуль" активизировал свой интерес к полузащитнику "Спортинга" Педру Гонсалвешу. (Record)



Вингер "Арсенала" Виллиан хочет уйти в клуб МЛС "Интер Майами". (The Sun)



"Арсенал" заинтересован в бразильском голкипере Нето, который может покинуть "Барселону" летом. (Mundo Deportivo)



"Арсенал" не делал предложение по полузащитнику "Шеффилд Юнайтед" Сандеру Берге. (Goal)



"Арсенал" не будет бороться за полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга. (Daily Express)



Защитник Диогу Далот не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед" после аренды в "Милане". (Calciomercato)



Жозе Моуриньо, заступающий на должность главного тренера "Ромы", заинтересован в полузащитнике "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдуме. (Gazzetta dello Sport)



"Саутгемптон" готовит предложение по датскому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Томасу Дилэйни. (ESPN)



"Саутгемптон" планирует пригласить на место покидающего клуб Райана Бертрана защитника "Реймса" Гислена Конана. (Dail Mail)



Албанский голкипер "Лацио" Томас Стракоша может перейти в "Саутгемптон". (Tuttomercatoweb)



Бразильский нападающий "Герты" Матеус Кунья заинтересовал "Лидс". (Leeds Live)



Другое



"Вест Хэм" объявит о новом контракте со своим главным тренером Дэвидом Мойесом на следующей неделе. (Evening Standard)



"Кристал Пэлас" уже вовсю договаривается с бывшим наставником "Челси" и "Дерби" Фрэнком Лэмпардом. (talkSPORT)



Старший сын Уэйна Руни Кай забил три гола и отдал три результативные передачи за команду "Юнайтед" U-11 против сверстников из "Стоука". (Daily Star)



Игроки "Юнайтед" Поль Погба и Амад Диало продемонстрировали флаг Палестины после матча с "Фулхэмом". (The Independent)



Экс-капитан "Юнайтед" Антонио Валенсия сделал татуировку на ноге, где он изображен поднимающим над головой трофей Лиги Европы. (Manchester Evening News)



59-летний продавец секс-игрушек Карл Эдвардс близок к выигрышу в 13 тысяч фунтов в букмекерской конторе со ставки в полфунта — в его экспрессе не хватает лишь чемпионства "Атлетико" в Ла Лиге в сезоне 2020/21. (Daily Mail)