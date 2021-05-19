Светская хроника за среду
"Челси" обратился насчет Роберта Левандовски и готовит предложение по Джейдону Санчо. "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" готовы платить Харри Кейну 300 тысяч фунтов в неделю. Виллиан собрался к Дэвиду Бекхэму. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Челси" установил контакт с "Баварией" насчет нападающего Роберта Левандовски, который также интересен ПСЖ. (Sky Sport Germany)
"Челси" хочет полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. 28-летний украинец также вызывает интерес со стороны "Интера" и ПСЖ. (The Sun)
"Челси" готовится предложить 80 миллионов фунтов за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. (The Sun)
Оба клуба из Манчестера готовы предложить нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну контракт с базовой зарплатой в 300 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви убежден, что Кейн не будет продан этим летом. (The Telegraph)
"Тоттенхэм" видит в нападающем дортмундской "Боруссии" Эрлинге Холанде замену для Харри Кейна. (Daily Mail)
"Тоттенхэм" сделал предложение о покупке защитника менхенгладбахской "Боруссии" Маттиаса Гинтера, виды на которого также имеют "Ливерпуль" и "Интер". (Bild)
"Ливерпуль" активизировал свой интерес к полузащитнику "Спортинга" Педру Гонсалвешу. (Record)
Вингер "Арсенала" Виллиан хочет уйти в клуб МЛС "Интер Майами". (The Sun)
"Арсенал" заинтересован в бразильском голкипере Нето, который может покинуть "Барселону" летом. (Mundo Deportivo)
"Арсенал" не делал предложение по полузащитнику "Шеффилд Юнайтед" Сандеру Берге. (Goal)
"Арсенал" не будет бороться за полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга. (Daily Express)
Защитник Диогу Далот не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед" после аренды в "Милане". (Calciomercato)
Жозе Моуриньо, заступающий на должность главного тренера "Ромы", заинтересован в полузащитнике "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдуме. (Gazzetta dello Sport)
"Саутгемптон" готовит предложение по датскому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Томасу Дилэйни. (ESPN)
"Саутгемптон" планирует пригласить на место покидающего клуб Райана Бертрана защитника "Реймса" Гислена Конана. (Dail Mail)
Албанский голкипер "Лацио" Томас Стракоша может перейти в "Саутгемптон". (Tuttomercatoweb)
Бразильский нападающий "Герты" Матеус Кунья заинтересовал "Лидс". (Leeds Live)
Другое
"Вест Хэм" объявит о новом контракте со своим главным тренером Дэвидом Мойесом на следующей неделе. (Evening Standard)
"Кристал Пэлас" уже вовсю договаривается с бывшим наставником "Челси" и "Дерби" Фрэнком Лэмпардом. (talkSPORT)
Старший сын Уэйна Руни Кай забил три гола и отдал три результативные передачи за команду "Юнайтед" U-11 против сверстников из "Стоука". (Daily Star)
Игроки "Юнайтед" Поль Погба и Амад Диало продемонстрировали флаг Палестины после матча с "Фулхэмом". (The Independent)
Экс-капитан "Юнайтед" Антонио Валенсия сделал татуировку на ноге, где он изображен поднимающим над головой трофей Лиги Европы. (Manchester Evening News)
59-летний продавец секс-игрушек Карл Эдвардс близок к выигрышу в 13 тысяч фунтов в букмекерской конторе со ставки в полфунта — в его экспрессе не хватает лишь чемпионства "Атлетико" в Ла Лиге в сезоне 2020/21. (Daily Mail)
19.05.2021 10:00
Просмотров: 3105
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Последние комментарии:
челси объективно заслужил четверку
лестер рискует наступить на те же грабли
вот вам нагляднейший пример цены центрзаща
мю без магваера - 3 матча одно очко
лестер без эванса уже четвертый
(ответить)
челчи оказывается могёт, норм характер продемонстрировали
шити сюда несите
(ответить)
Почему ТОП-6 считают Арсенал, но не Лестер? Еще один подобный сезон от Арсенала и Лестера, и можно менять их местами.
(ответить)
The Suncho
(ответить)
ФУТБОЛ - ЭТО КАЛ, если чо
(ответить)
Колбаса=тухельси?
Скузи
Смузи
Смуси
Суеси
Сулси
Чулси
Чупси
Чепси
Челси
Шокирующие открытия на Фапл.сру.
(ответить)
59-летний продавец секс-игрушек Карл Эдвардс близок к выигрышу в 13 тысяч фунтов в букмекерской конторе со ставки в полфунта — в его экспрессе не хватает лишь чемпионства "Атлетико" в Ла Лиге в сезоне 2020/21. (Daily Mail)
Манки будут болеть за этого продавца, потому что являются постоянными клентами секс шопов и покупают себе гейские игрушки.
(ответить)
Челси
Ожидание, май: Левандовски, Санчо, Хименес
Суровая реальность, август: "Челси" объявил о возвращении Виллиана и продлил Абрахэма
(ответить)
Игроки "Юнайтед" Поль Погба и Амад Диало продемонстрировали флаг Палестины после матча с "Фулхэмом". (The Independent)
А вот это уже серьезно. За антисемитизм обычно наказывают
(ответить)
Харри Кейн будет играть за Чемпионов Англии, ура!
(ответить)
Герр тухель король апл
(ответить)
Леван было б хорошо в Челси, никогда в истории клуба они не имели такого качественного центр форварда, но единственное он уже в возрасте
(ответить)
встали с колен ухехе
[ Photo ]
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Около семи миллионов россиян не смогут отдохнуть за рубежом, поскольку они стали невыездными из-за долгов, рассказали "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов
(ответить)
Посмотрев историю, вырисовывается картинка, что с приходом Юргена в ЛФК, клуб твердо обосновался в 4-ке, в первый же сезон 16/17, викинув ггешек в ЛЕ, к чертям собачьим.
Печально будет, если ЛФК пролетит мимо в этом сезоне.
Для Юры будет просто провал.
(ответить)
Всяким долбоящерам, ноющим, мол, как раньше было круто, в АПЛ играли мужики, а щас телки инстаграмные, рассказываю.
В каждой эпохе есть своя целевая аудитория и именно на нее работают все клубы. Эпохи меняются, идеалы тоже.
В 90-х не было интернета и основной аудиторией футбола были быдланы-работяги портовых заводов и прочие плотники. Они приходили на стадионы и покупали газеты, а их главной ценностью было кому-нибудь настучать по лицу после смены да бахнуть пива в местном баре.
Им нужно было, чтобы в футболистах они могли находить свои идеалы, и все так и было. Быдланы типа Кина и Кантоны, дерущиеся и стучащие по лицу, говорили с обложки газет "Братиш, мы такие же, как ты". Это было четко и в тренде.
Сейчас основная аудитория футбола не сидит в барах, не читает газеты и никого не бьет. Она сидит в инстаграме и мирно пьет смузи. И ей нужно, чтобы у футболиста были такие же идеалы: четкая прическа, модные татухи, рассказы о своей тачке и фотки с путешествий.
И все клубы просто работают на текущую аудиторию, набирая в состав Погбу и Неймара точно так же, как раньше набирали Кина и Кантону.
Быдланы из бара просто завершили свой процесс эволюции, а вы все никак не можете с ними расстаться.
(ответить)
если честно жалко Кейна, что связался с этим недоклубом, что теперь и уйти не может нормально!
(ответить)
59-летний продавец секс-игрушек Карл Эдвардс близок к выигрышу в 13 тысяч фунтов в букмекерской конторе со ставки в полфунта — в его экспрессе не хватает лишь чемпионства "Атлетико" в Ла Лиге в сезоне 2020/21. (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/85984/
А вот и хозяина гаража сдеанонили.
(ответить)
А Леви всё трепыхается на счёт Кейна. Пора бы уже смириться и отпустить парня.
(ответить)
Левандовского... Бля, вы ещё на счёт Златана пробейте.
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