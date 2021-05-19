Сульшер: "Не могу сказать, что мы не купим нападающего"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клуб все еще может купить нападающего, несмотря на продление контракта с Эдинсоном Кавани.

Судя по всему, грядущим летом для трансфера будет доступен бомбардир "Тоттенхэма" Харри Кейн, давним поклонником таланта которого являются "красные дьяволы".



После ничейного матча с "Фулхэмом" (1:1) Сульшер прокомментировал свои трансферные планы, не став исключать приобретение Кейна или другого нападающего.



"Конечно, я не могу исключать покупку нападающего. Да, Эди заключил новый контракт, но как много хороших нападающих побывало в этом клубе?"



"Я не могу сказать, что мы не купим нападающего. Конечно, не могу. Потому что мы стремимся сделать наш состав лучше. Мы прогрессируем два или три года, но мы все еще не там, где хотим быть".



"Надеюсь, к старту следующего сезона наш состав станет сильнее и стабильнее, чтобы навязать конкуренцию тем, кто впереди нас", — цитирует Сульшера ESPN.