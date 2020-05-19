Тухель: "Дело еще не сделано"

Наставник "Челси" Томас Тухель предостерег свою команду от эйфории после победы 2:1 над "Лестером".

Взяв реванш у своего обидчика по субботнему финалу Кубка Англии на глазах 8,000 своих фанатов, "Челси" поднялся на третье место в Премьер-Лиге и обеспечил себе отличные шансы финишировать в топ-4.



Однако впереди еще выезд к "Астон Вилле", а затем будет финал Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", и именно на этом сосредоточен Тухель.



"Это была выдающаяся игра, но дело еще не сделано. Впереди два матча".



"С болельщиками было очень по-другому. Вы видели с какой скоростью, желанием и амбициями мы играли. Мы очень сильно провели матч, и я абсолютно доволен, что команда смогла показать себя таким образом перед нашими фанатами".



"Это именно то, в чем мы нуждались сегодня. Это была большая победа, но время праздновать еще не настало", — цитирует Тухеля Sky Sports.