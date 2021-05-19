Эдерсон сохранил "Золотую перчатку" Премьер-Лиги

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон стал обладателем "Золотой перчатки" Премьер-Лиги второй сезон подряд.

Накануне Эдерсон не уберег "Сити" от поражения 3:2 против "Брайтона", однако этим же вечером Эдуару Менди из "Челси" не удалось сохранить свои ворота на замке против "Лестера".



Таким образом, отстояв на ноль 18 из своих 35 матчей в сезоне Премьер-Лиги 2020/21, Эдерсон обеспечил себе награду лучшему голкиперу Премьер-Лиги.



Что касается Менди, то тот может похвастать 16 "сухими" матчами за тур до завершения кампании.



Добавим, что в прошлом сезоне Эдерсону обеспечили "Золотую перчатку" 16 "клин-шитов".