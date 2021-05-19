Эдерсон сохранил "Золотую перчатку" Премьер-Лиги
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон стал обладателем "Золотой перчатки" Премьер-Лиги второй сезон подряд.
Накануне Эдерсон не уберег "Сити" от поражения 3:2 против "Брайтона", однако этим же вечером Эдуару Менди из "Челси" не удалось сохранить свои ворота на замке против "Лестера".
Таким образом, отстояв на ноль 18 из своих 35 матчей в сезоне Премьер-Лиги 2020/21, Эдерсон обеспечил себе награду лучшему голкиперу Премьер-Лиги.
Что касается Менди, то тот может похвастать 16 "сухими" матчами за тур до завершения кампании.
Добавим, что в прошлом сезоне Эдерсону обеспечили "Золотую перчатку" 16 "клин-шитов".
19.05.2021 06:00
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Такая дрочь эта желтая перчатка на основе клинщитов
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Могли бы вчера и не пропускать этот гол на ровном месте
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