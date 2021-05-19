"Челси" взял реванш у "Лестера" за финал Кубка Англии
"Челси" взял реванш у "Лестера" за поражение в финале Кубка Англии, обыграв своего обидчика в Премьер-Лиге со счетом 2:1.
По сравнению с проигранным финалом Кубка Англии в старте у "синих" появились Эдуар Менди, Бен Чилуэлл и Кристиан Пулишич, заменив Кепу Аррисабалагу, Маркоса Алонсо и Хакима Зийеша.
Относительно финала в старте у "лис" можно было заметить Марка Олбрайтона и Джеймса Мэддисона, которые заменили Джонни Эванса и Келечи Ихеаначо.
Хозяева "Стэмфорд Бридж" яростно начали матч, очень рано отметившись ударами бывших игроков "Лестера" Чилуэлла и Нголо Канте. Но первый не попал в створ, а второму не позволил отличиться Каспер Шмейхель.
Далее дважды обратил на себя внимание Тимо Вернер. Немец попытался заработать пенальти — неудачно. А затем забил гол — офсайд.
Самый же противоречивый момент первого тайма случился на 34-й минуте, когда Тимо Вернер замкнул подачу углового. И хотя система фиксации голов подтвердила, что мяч пересек линию ворот, другая система — VAR — обнаружила, что Тимо наносил удар рукой.
"Лестеру" повезло выстоять до перерыва, но едва начался второй тайм, и "лисы" пропустили. Чилуэлл исполнил угловой, Сесар Аспиликуэта головой переправил мяч дальше, а Антонио Рюдигер бедром поразил ворота — 1:0.
Открыв счет, "Челси" чуть остепенился, но при этом продолжил диктовать игру и на 66-й минуте заработал пенальти. Весле Фофана сбил Вернера на краю штрафной, а Жоржиньо в издевательской манере реализовал 11-метровый — 2:0.
Гостям терять было уже нечего, поэтому они резко активизировались и на 71-й минуте усилиями Айозе Переса нанесли свой первый удар в створ, размяв Менди.
Прошло еще пять минут, и включившийся прессинг "Лестера" принес свои плоды. Уилфрид Ндиди обокрал Матео Ковачича и сразу же сделал передачу в штрафную на Келечи Ихеаначо, который пробил в касание — 2:1.
Концовка матча вышла очень нервной для "Челси", и "синие" вполне могли упустить победу, но Перес на последней минуте основного времени пробил выше ворот из отличной позиции по центру штрафной.
Компенсированное время было отмечено массовой стычкой двух команд, игровые же действия уже закончились.
"Челси" был предельно заряжен после неудачи в финале Кубка Англии и справедливо повел в счете. "Лестер" ничего не показывал в атаке, но затем включился в игру и заставил "синих" понервничать в концовке.
"Челси" — "Лестер". Отчет о матче
19.05.2021 00:15
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Последние комментарии:
С победой нас. Лестер, конечно, прям как петухи, достойно проигрывать не умеют. По игре растроил Кова очень сильно, даже не привозом, а тем, что не накрыл Айозе, прогуливаясь пешочком назад. Там на 5 метров ускорение сделай и всё, момента бы не было. Если бы пропустили - то можно было бы сказать, что Кова лично заруинил путёвку в ЛЧ.
На финал вообще хз кого ставить - Жорж дерьмо, Кова не в форме, а Канте вроде как травма. Это пиздец господа...
Надо выигрывать Виллу, это главный матч сезона для нас. А в финале ЛЧ может как опять не везти, так и наоборот, какой-нить Вернер пропрётся (малореалистично, но было бы эпично xD ). Поэтому все силы на Виллу, лучше журавль в руке...
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— Томас Тухель о VAR:
«Это был очевидный пенальти. Они принимают ужасные решения против нас. Три подряд. Это должно быть прекращено».
поссал на долбоебов британских
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Последный тур лч вийдет команда который болше забет у ливера +21 а лестера + 20 посмотрим кто болше голов забет если проебалси не обосрутся вухахахахаха
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В общем, все закрутилось-завертелось. Жарко в апл будет до самого конца
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Если колбаса по итогу будет играть в ле, то она будет самой неблагодарной сучкой МЮ. 3 очка им скинули с барского плеча как никак
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Пенси всегда будет нюхат жопу мю
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После игр с Реалом была надежда, что Пулишич ожил под конец сезона и начнет приносить голы с гп, но увы :(( Снова никакой угрозы от него. Одои также никакой
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https://twitter.com/chillygilmour/status/1394765844199190530?s=20
Наказали сыкливого черного нонейма, который кидался флагами, так, что он босрался и не появится ещё лет 5.
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Не очкуйте колбасоиды! Расклад в вашу пользу. Нехуй там этим додикам делать. Ливер смотреть в ЛЧ поинтереснее.
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форма манчлестер соситед в последних матчах радует
8 пропущеных за 3 матча
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МЮ на расслабоне заканчивает сезон, зная, что верная сучка по имени Челси защитит своему хозяину 2 место! Респект
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Напоминаю что вся суета, переполох и валидол исключительно из-за проеба ГГ на ровном месте, воистину конченная и ничтожная команда, заставившая подходить к финалу сезона в жутком неврозе.
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Колбасе тоже ещё надо выйграть. Я понимаю, что там мертвецы их ждут, но посмотрите, как чайки сегодня калалям на грудь насрали.
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алло, долбеобы на зеропуках, вы грохните что пернли что кп в 2+ голов
какой нахой лестер и разгром шпор
очнитесь
лучше начинайте уже болеть за мс в финале лч. Финал близко
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С фанатами на трибунах совсем другой футбол!
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надеюсь с канте все в порядке
в финале лч хочу видеть канте-кова
иначе бздынь
но будет жорж 100%
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Этому Шолсе не хватает игроков типа Косты, Фабрегаса и Азара...
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С победой. Хотелось бы глянуть сейчас на е6ло черномaзой макаки, кинувшей вымпел
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Я правильно понимаю, если Лфк два последних матча выигрывает с минимальным счётом, а лисы с крупным счётом выносят дома шпор, то Лфк в пролёте?
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Форма Бернли против команд первой шестёрки: LLDLLLLLLDLLLLWLLLLLLDDLLLLD
Уехехехехехехехехеее
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