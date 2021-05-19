"Челси" взял реванш у "Лестера" за финал Кубка Англии

"Челси" взял реванш у "Лестера" за поражение в финале Кубка Англии, обыграв своего обидчика в Премьер-Лиге со счетом 2:1.

По сравнению с проигранным финалом Кубка Англии в старте у "синих" появились Эдуар Менди, Бен Чилуэлл и Кристиан Пулишич, заменив Кепу Аррисабалагу, Маркоса Алонсо и Хакима Зийеша.



Относительно финала в старте у "лис" можно было заметить Марка Олбрайтона и Джеймса Мэддисона, которые заменили Джонни Эванса и Келечи Ихеаначо.



Хозяева "Стэмфорд Бридж" яростно начали матч, очень рано отметившись ударами бывших игроков "Лестера" Чилуэлла и Нголо Канте. Но первый не попал в створ, а второму не позволил отличиться Каспер Шмейхель.



Далее дважды обратил на себя внимание Тимо Вернер. Немец попытался заработать пенальти — неудачно. А затем забил гол — офсайд.



Самый же противоречивый момент первого тайма случился на 34-й минуте, когда Тимо Вернер замкнул подачу углового. И хотя система фиксации голов подтвердила, что мяч пересек линию ворот, другая система — VAR — обнаружила, что Тимо наносил удар рукой.



"Лестеру" повезло выстоять до перерыва, но едва начался второй тайм, и "лисы" пропустили. Чилуэлл исполнил угловой, Сесар Аспиликуэта головой переправил мяч дальше, а Антонио Рюдигер бедром поразил ворота — 1:0.



Открыв счет, "Челси" чуть остепенился, но при этом продолжил диктовать игру и на 66-й минуте заработал пенальти. Весле Фофана сбил Вернера на краю штрафной, а Жоржиньо в издевательской манере реализовал 11-метровый — 2:0.



Гостям терять было уже нечего, поэтому они резко активизировались и на 71-й минуте усилиями Айозе Переса нанесли свой первый удар в створ, размяв Менди.



Прошло еще пять минут, и включившийся прессинг "Лестера" принес свои плоды. Уилфрид Ндиди обокрал Матео Ковачича и сразу же сделал передачу в штрафную на Келечи Ихеаначо, который пробил в касание — 2:1.



Концовка матча вышла очень нервной для "Челси", и "синие" вполне могли упустить победу, но Перес на последней минуте основного времени пробил выше ворот из отличной позиции по центру штрафной.



Компенсированное время было отмечено массовой стычкой двух команд, игровые же действия уже закончились.



"Челси" был предельно заряжен после неудачи в финале Кубка Англии и справедливо повел в счете. "Лестер" ничего не показывал в атаке, но затем включился в игру и заставил "синих" понервничать в концовке.



"Челси" — "Лестер". Отчет о матче