"Брайтон" совершил камбэк против "Сити"

Леандро Троссард "Манчестер Сити" вдесятером потерпел поражение 3:2 от "Брайтона", позволив сопернику совершить камбэк со счета 0:2.

Главный тренер "чаек" Грэм Поттер ограничился заменой Леандро Троссарда на Алексиса Макаллистера.

У "горожан" произошло шесть перестановок в старте. Вернулись в команду Эдерсон, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Александр Зинченко, Фил Фоден и Рияд Махрез.

Гостям потребовалось менее двух минут, чтобы открыть счет. Махрез раскачал оппонента на правом фланге, а затем выполнил подачу к дальней штанге, куда коршунами метнулись Ферран Торрес и Илкай Гюндоган, и последний головой поразил ворота — 0:1.

Вскоре "Брайтон" ответил двумя прорывами Данни Уэлбека, но в первом случае нападающий угодил в офсайд, а во втором был остановлен фолом последний надежды Жоау Канселу. Португалец получил прямую красную карточку.

Оставшись вдесятером, Сити" отдал инициативу сопернику и был вынужден сосредоточиться на обороне.

В остатке тайма гости защищались в поте лица, но вскоре после перерыва взяли и удвоили счет. Фил Фоден перехватил мяч на чужой половине поля, промчался по флангу, стал резать угол, ворвался в штрафную и ткнул снаряд в притирку с дальней штангой — 0:2.

Однако уже на 50-й минуте разница в счете вновь сократилась до минимума. Леандро Троссард, заменивший получившего травму Уэлбека, сместился мимо нескольких игроков "Сити" в штрафной и расстрелял ворота — 1:2.

Дальше игра пошла по-прежнему сценарию. "Чайки" действовали первым номером и на 72-й минуте справедливо сравняли счет. Паскаль Гросс навесил с правого фланга в центр штрафной, откуда головой пробил Адам Уэбстер — 2:2.

"Брайтон" не стал останавливаться на достигнутом и на 76-й минуте еще раз продавил соперника. Дэн Берн был выведен на убойную позицию внутри штрафной, и хотя его первый корявый удар был остановлен Эдерсоном, сам же сыграл на добивании — 3:2.

Некоторое время "горожане" даже не могли отодвинуть игру от своих ворот, но в концовке матча все же прибавили и из последних сил устремились вперед, но счет уже не изменился.

"Сити" устроил вторую подряд голевую феерию после оформления чемпионства, но на сей раз три очка оставил себе соперник "горожан". Да, "Брайтон" почти весь матч имел численное преимущество, однако "чайки" полностью заслужили эту победу своей классной игрой.

"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. cristean2 18.05.2021 23:28 # cristean2
    Только не Маунт, пожалуйста

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  2. thegodfather 18.05.2021 23:27 # thegodfather
    без чмаунта финал лч

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  3. jirrort 18.05.2021 23:27 # jirrort
    Минус Маунт - это минус ЛЧ

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  4. imf-tau 18.05.2021 23:27 # imf-tau
    - Маунт, норм норм пенсы поиграли

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  5. cristean2 18.05.2021 23:24 # cristean2
    Надо громить ху.йню, нельзя сбавлять обороты

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  6. slash-lfc 18.05.2021 23:24 # slash-lfc
    Братишки должны дальше Е6ать лисят, чтобы разницу мячей им портить. Кмон чипси!

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  7. liverpo0ol 18.05.2021 23:24 # liverpo0ol
    3 Чолцы
    4 ЛФК
    5 Лестер

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  8. cristean2 18.05.2021 23:23 # cristean2
    На нахюуй!!!!

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  9. skychnie-oboi 18.05.2021 23:23 # skychnie-oboi
    Глупый угловой из ничего.Мдаа молодой даун...

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  10. bezviz 18.05.2021 23:23 # bezviz
    закатили говяшку

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  11. m-ballack 18.05.2021 23:23 # m-ballack
    Рюдигер жопой забивает, показывая Вернику, что так тоже мяч могет залететь в ворота

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  12. thegodfather 18.05.2021 23:23 # thegodfather
    члестер

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  13. sellman 18.05.2021 23:23 # sellman
    Быть не может, наверное, минут через 5 отменят голясо

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  14. liverpo0ol 18.05.2021 23:23 # liverpo0ol
    Чо за далбич на томасе?

    Королей с уверенной победой

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  15. kos9k 18.05.2021 23:22 # kos9k
    Не рукой, так коленом

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  16. sellman 18.05.2021 23:22 # sellman
    Срочно ВАР! Надо всё проверить

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  17. slash-lfc 18.05.2021 23:22 # slash-lfc
    Ожидаемо игрок леслера нелепо сел на жопу и членсей забил с углового. В этом весь футбол уехехееее

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  18. jirrort 18.05.2021 23:21 # jirrort
    Хрюдигеееееер

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  19. jirrort 18.05.2021 23:19 # jirrort
    1 момент у Лестера во втором тайме - 1 гол , скриньте

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  20. slash-lfc 18.05.2021 23:18 # slash-lfc
    Вернер сам с себя угорает хахахахахах. Лютый топ

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