"Брайтон" совершил камбэк против "Сити"

"Манчестер Сити" вдесятером потерпел поражение 3:2 от "Брайтона", позволив сопернику совершить камбэк со счета 0:2.

Главный тренер "чаек" Грэм Поттер ограничился заменой Леандро Троссарда на Алексиса Макаллистера.



У "горожан" произошло шесть перестановок в старте. Вернулись в команду Эдерсон, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Александр Зинченко, Фил Фоден и Рияд Махрез.



Гостям потребовалось менее двух минут, чтобы открыть счет. Махрез раскачал оппонента на правом фланге, а затем выполнил подачу к дальней штанге, куда коршунами метнулись Ферран Торрес и Илкай Гюндоган, и последний головой поразил ворота — 0:1.



Вскоре "Брайтон" ответил двумя прорывами Данни Уэлбека, но в первом случае нападающий угодил в офсайд, а во втором был остановлен фолом последний надежды Жоау Канселу. Португалец получил прямую красную карточку.



Оставшись вдесятером, Сити" отдал инициативу сопернику и был вынужден сосредоточиться на обороне.



В остатке тайма гости защищались в поте лица, но вскоре после перерыва взяли и удвоили счет. Фил Фоден перехватил мяч на чужой половине поля, промчался по флангу, стал резать угол, ворвался в штрафную и ткнул снаряд в притирку с дальней штангой — 0:2.



Однако уже на 50-й минуте разница в счете вновь сократилась до минимума. Леандро Троссард, заменивший получившего травму Уэлбека, сместился мимо нескольких игроков "Сити" в штрафной и расстрелял ворота — 1:2.



Дальше игра пошла по-прежнему сценарию. "Чайки" действовали первым номером и на 72-й минуте справедливо сравняли счет. Паскаль Гросс навесил с правого фланга в центр штрафной, откуда головой пробил Адам Уэбстер — 2:2.



"Брайтон" не стал останавливаться на достигнутом и на 76-й минуте еще раз продавил соперника. Дэн Берн был выведен на убойную позицию внутри штрафной, и хотя его первый корявый удар был остановлен Эдерсоном, сам же сыграл на добивании — 3:2.



Некоторое время "горожане" даже не могли отодвинуть игру от своих ворот, но в концовке матча все же прибавили и из последних сил устремились вперед, но счет уже не изменился.



"Сити" устроил вторую подряд голевую феерию после оформления чемпионства, но на сей раз три очка оставил себе соперник "горожан". Да, "Брайтон" почти весь матч имел численное преимущество, однако "чайки" полностью заслужили эту победу своей классной игрой.



"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче