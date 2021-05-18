"Юнайтед" не смог победить "Фулхэм"

Роскошного гола Эдинсона Кавани "Манчестер Юнайтед" оказалось недостаточно, чтобы в заключительном домашнем матче сезона одержать победу. "Фулхэму" удалось добыть ничью на "Олд Траффорд" — 1:1.

Относительно поражения 2:4 от "Ливерпуля" в четверг в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Давид Де Хеа, Аксель Туанзебе и Мейсон Гринвуд, заменив Дина Хендерсона, Эрика Байи и Маркуса Рэшфорда.



У "дачников" с первых минут вышли Джо Брайан, Тим Рим, Марио Лемина и Адемола Лукман, заменив Йоакима Андерсена, Олу Айну, Кенни Тете и Джоша Онома.



"Юнайтед" сразу же обозначил свое преимущество и открыл счет с первой попытки. На 15-й минуте Де Хеа ввел мяч в игру от своих ворот, Бруну Фернандеш пяткой переправил его дальше, а Эдинсон Кавани, увидев покинувшего свои ворота Альфонса Ареоля, перебросил снаряд через голкипера метров с 35 — 1:0.



Забив быстрый гол, хозяева продолжили контролировать игру, но при этом сильно не напрягались.



"Фулхэм" был заперт на своей половине поля, но все же один реальный шанс до перерыва имел. На 38-й минуте Фабиу Карвалью неожиданно легко ушел от Виктора Линделефа, ворвался в штрафную и попытался нанести обводящий удар — мимо!



Во втором тайме "дьяволы" продолжили вяло искать второй гол, а вот "дачники" активизировались и стали чаще совершать вылазки.



В конце концов одна из таких вылазок гостей обернулась голом. На 76-й минуте Бобби Декордова-Рид навесил с правого фланга, а Брайан пробил головой с линии вратарской — 1:1.



Ни сил, ни желания на финальный штурм хозяевам не хватило, и матч завершился вничью.



"Юнайтед" хватило одного момента, чтобы открыть счет, но дальше этого дело не пошло. "Фулхэм" терпел, выжидал и в конце концов был вознагражден.



"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм". Отчет о матче