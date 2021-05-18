"Юнайтед" не смог победить "Фулхэм"

Эдинсон Кавани Роскошного гола Эдинсона Кавани "Манчестер Юнайтед" оказалось недостаточно, чтобы в заключительном домашнем матче сезона одержать победу. "Фулхэму" удалось добыть ничью на "Олд Траффорд" — 1:1.

Относительно поражения 2:4 от "Ливерпуля" в четверг в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Давид Де Хеа, Аксель Туанзебе и Мейсон Гринвуд, заменив Дина Хендерсона, Эрика Байи и Маркуса Рэшфорда.

У "дачников" с первых минут вышли Джо Брайан, Тим Рим, Марио Лемина и Адемола Лукман, заменив Йоакима Андерсена, Олу Айну, Кенни Тете и Джоша Онома.

"Юнайтед" сразу же обозначил свое преимущество и открыл счет с первой попытки. На 15-й минуте Де Хеа ввел мяч в игру от своих ворот, Бруну Фернандеш пяткой переправил его дальше, а Эдинсон Кавани, увидев покинувшего свои ворота Альфонса Ареоля, перебросил снаряд через голкипера метров с 35 — 1:0.

Забив быстрый гол, хозяева продолжили контролировать игру, но при этом сильно не напрягались.

"Фулхэм" был заперт на своей половине поля, но все же один реальный шанс до перерыва имел. На 38-й минуте Фабиу Карвалью неожиданно легко ушел от Виктора Линделефа, ворвался в штрафную и попытался нанести обводящий удар — мимо!

Во втором тайме "дьяволы" продолжили вяло искать второй гол, а вот "дачники" активизировались и стали чаще совершать вылазки.

В конце концов одна из таких вылазок гостей обернулась голом. На 76-й минуте Бобби Декордова-Рид навесил с правого фланга, а Брайан пробил головой с линии вратарской — 1:1.

Ни сил, ни желания на финальный штурм хозяевам не хватило, и матч завершился вничью.

"Юнайтед" хватило одного момента, чтобы открыть счет, но дальше этого дело не пошло. "Фулхэм" терпел, выжидал и в конце концов был вознагражден.

"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2021 21:55

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Последние комментарии:




  1. electric 18.05.2021 23:27 # electric
    рудига доминатор среди пенсов.

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  2. imf-tau 18.05.2021 23:26 # imf-tau
    Ща еще и маунт минус.

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  3. skychnie-oboi 18.05.2021 23:22 # skychnie-oboi
    глупый угловой из ничего...

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  4. m-ballack 18.05.2021 23:06 # m-ballack
    Там главная сменилась

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  5. jirrort 18.05.2021 23:05 # jirrort
    Тотально - анальный разъёб по игре,но не везет пздц :(

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  6. thegodfather 18.05.2021 23:05 # thegodfather
    ясно кароч

    шлюшу на костер
    тогда нефарт пройдет

    это ведьма на шлюше

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  7. gucman 18.05.2021 23:04 # gucman
    Во втором тайме должны забить этих ссыкливых лис под плинтус

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  8. dwayne 18.05.2021 23:04 # dwayne
    бле че так не везет-то!

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  9. m-ballack 18.05.2021 23:03 # m-ballack
    Пуля не в форме, над заменить

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  10. slash-lfc 18.05.2021 23:03 # slash-lfc
    Вернер должен стать героем аки ДиБог Ориги. Финал Эльче будет суперугарным

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  11. yamateh 18.05.2021 23:03 # yamateh
    уберите уже Аспихуету с фланга, 0 остроты

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  12. cristean2 18.05.2021 23:03 # cristean2
    Пулисик совсем плох на фоне партнеров по атаке, не его матч

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  13. yamateh 18.05.2021 23:03 # yamateh
    просто рылом возят лис, ебучую шару забили в финале и все бл

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  14. thegodfather 18.05.2021 23:01 # thegodfather
    лестеру ЛЧ!

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  15. blueisthecolor 18.05.2021 23:01 # blueisthecolor
    Надеюсь везение на финал копится, иначе больно такую херь смотреть

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  16. cristean2 18.05.2021 23:01 # cristean2
    Ну шо творит седня Маунт, осталось закрепить голом

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  17. electric 18.05.2021 23:00 # electric
    Пускай бы абраша подарил броджерсу лямов 200 на трансферы. Увидели бы гения тухлого во всей красе.

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  18. skydreams 18.05.2021 22:59 # skydreams
    бл.я... братишки синие это пи.зда просто, просто пиз.да. челси должен минимум 4-0 выигрывать, но невезение просто на космическом уровне. когда эта ху.йня закончится? ну просто пиздец какой-то, что в финале, что сча. нет слов.

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  19. slash-lfc 18.05.2021 22:59 # slash-lfc
    Как же е6уч Маунт. Кто были те дауны в стане глоров чипси кто хейтил его. Хотя О чем это я...будущая легенда Мейсон

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  20. skychnie-oboi 18.05.2021 22:59 # skychnie-oboi
    Челсе Челсе Челсе!!!

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