"Юнайтед" не смог победить "Фулхэм"
Роскошного гола Эдинсона Кавани "Манчестер Юнайтед" оказалось недостаточно, чтобы в заключительном домашнем матче сезона одержать победу. "Фулхэму" удалось добыть ничью на "Олд Траффорд" — 1:1.
Относительно поражения 2:4 от "Ливерпуля" в четверг в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Давид Де Хеа, Аксель Туанзебе и Мейсон Гринвуд, заменив Дина Хендерсона, Эрика Байи и Маркуса Рэшфорда.
У "дачников" с первых минут вышли Джо Брайан, Тим Рим, Марио Лемина и Адемола Лукман, заменив Йоакима Андерсена, Олу Айну, Кенни Тете и Джоша Онома.
"Юнайтед" сразу же обозначил свое преимущество и открыл счет с первой попытки. На 15-й минуте Де Хеа ввел мяч в игру от своих ворот, Бруну Фернандеш пяткой переправил его дальше, а Эдинсон Кавани, увидев покинувшего свои ворота Альфонса Ареоля, перебросил снаряд через голкипера метров с 35 — 1:0.
Забив быстрый гол, хозяева продолжили контролировать игру, но при этом сильно не напрягались.
"Фулхэм" был заперт на своей половине поля, но все же один реальный шанс до перерыва имел. На 38-й минуте Фабиу Карвалью неожиданно легко ушел от Виктора Линделефа, ворвался в штрафную и попытался нанести обводящий удар — мимо!
Во втором тайме "дьяволы" продолжили вяло искать второй гол, а вот "дачники" активизировались и стали чаще совершать вылазки.
В конце концов одна из таких вылазок гостей обернулась голом. На 76-й минуте Бобби Декордова-Рид навесил с правого фланга, а Брайан пробил головой с линии вратарской — 1:1.
Ни сил, ни желания на финальный штурм хозяевам не хватило, и матч завершился вничью.
"Юнайтед" хватило одного момента, чтобы открыть счет, но дальше этого дело не пошло. "Фулхэм" терпел, выжидал и в конце концов был вознагражден.
"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм". Отчет о матче
18.05.2021 21:55
Просмотров: 2711
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
рудига доминатор среди пенсов.
(ответить)
Ща еще и маунт минус.
(ответить)
глупый угловой из ничего...
(ответить)
Там главная сменилась
(ответить)
Тотально - анальный разъёб по игре,но не везет пздц :(
(ответить)
ясно кароч
шлюшу на костер
тогда нефарт пройдет
это ведьма на шлюше
(ответить)
Во втором тайме должны забить этих ссыкливых лис под плинтус
(ответить)
бле че так не везет-то!
(ответить)
Пуля не в форме, над заменить
(ответить)
Вернер должен стать героем аки ДиБог Ориги. Финал Эльче будет суперугарным
(ответить)
уберите уже Аспихуету с фланга, 0 остроты
(ответить)
Пулисик совсем плох на фоне партнеров по атаке, не его матч
(ответить)
просто рылом возят лис, ебучую шару забили в финале и все бл
(ответить)
лестеру ЛЧ!
(ответить)
Надеюсь везение на финал копится, иначе больно такую херь смотреть
(ответить)
Ну шо творит седня Маунт, осталось закрепить голом
(ответить)
Пускай бы абраша подарил броджерсу лямов 200 на трансферы. Увидели бы гения тухлого во всей красе.
(ответить)
бл.я... братишки синие это пи.зда просто, просто пиз.да. челси должен минимум 4-0 выигрывать, но невезение просто на космическом уровне. когда эта ху.йня закончится? ну просто пиздец какой-то, что в финале, что сча. нет слов.
(ответить)
Как же е6уч Маунт. Кто были те дауны в стане глоров чипси кто хейтил его. Хотя О чем это я...будущая легенда Мейсон
(ответить)
Челсе Челсе Челсе!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий