Харри Кейн собрался в "Манчестер Сити"
Нападающий Харри Кейн уверен, что "Манчестер Сити" является его лучшей возможностью вырваться из "Тоттенхэма".
Напомним, накануне стало известно, что Кейн попросил "Тоттенхэм" отпустить его из клуба в ближайшее трансферное окно.
Интерес к Харри приписывают не только "Сити", но также "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Барселоне" и ПСЖ.
Однако капитан сборной Англии считает, что "Сити" — его лучший и наиболее реалистичный вариант, утверждает Daily Mirror. Клуб с "Этихад" располагает достаточными финансами и нуждается в новом нападающем на замену покидающему клуб Серхио Агуэро.
По контракту Кейна в Северном Лондоне с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю остается еще три года, так что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви далек от того, чтобы смириться с уходом лучшего игрока.
18.05.2021 20:00
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Нафиг не нужен он в Сити! Если уж вкладываться по деньгам то в молодого и перспективного. Холанд, Мбапе, это другой разговор.
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