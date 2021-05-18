Харри Кейн собрался в "Манчестер Сити"

Харри Кейн и Рубен Диаш Нападающий Харри Кейн уверен, что "Манчестер Сити" является его лучшей возможностью вырваться из "Тоттенхэма".

Напомним, накануне стало известно, что Кейн попросил "Тоттенхэм" отпустить его из клуба в ближайшее трансферное окно.

Интерес к Харри приписывают не только "Сити", но также "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Барселоне" и ПСЖ.

Однако капитан сборной Англии считает, что "Сити" — его лучший и наиболее реалистичный вариант, утверждает Daily Mirror. Клуб с "Этихад" располагает достаточными финансами и нуждается в новом нападающем на замену покидающему клуб Серхио Агуэро.

По контракту Кейна в Северном Лондоне с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю остается еще три года, так что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви далек от того, чтобы смириться с уходом лучшего игрока.


Метки Кейн, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2021 20:00

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  1. arhangel777 18.05.2021 20:05 # arhangel777
    Нафиг не нужен он в Сити! Если уж вкладываться по деньгам то в молодого и перспективного. Холанд, Мбапе, это другой разговор.

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