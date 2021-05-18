Кроенке поддержит "Арсенал" 120 млн. фунтов

Хозяин "Арсенала" Стэн Кроеке протянет руку помощи своему клубу, выделив "канонирам" 120 миллионов фунтов из своего кошелька.

Как бы ни завершился этот сезон, его можно назвать провальным для "Арсенала", который ужасно выступает в Премьер-Лиге и вылетел из Лиги Европы со стадии полуфинала.



Однако фанаты "канониров" находятся в ярости не только из-за результатов, но также из-за участия их клуба в скандальном проекте Европейской Суперлиге.



Пытаясь вернуть расположение болельщиков, Стэн Кроенке и его сын Джош решили из своих средств выплатить кредит на 120 млн. фунтов, который "Арсенал" взял на льготных условиях у Банка Англии в январе как пострадавший от пандемии коронавируса бизнес.



Как утверждает Football.London, Кроенке готовы рассчитаться с Банком Англии уже в этом месяце. С помощью этого главный тренер "Арсенала" Микель Артета сбережет средства на летние трансферы.



Добавим, ранее ходили слухи, что "Арсенал" надеется выручить около 60 млн. фунтов с продаж имеющихся игроков. Если все задуманное будет выполнено, в руках Артеты окажется внушительный бюджет для перестройки команды.