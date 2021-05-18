37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника
Во вторник, 18 мая, четырьмя поединками стартует 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
САУТГЕМПТОН — ЛИДС 20:00 Онлайн-трансляция
"Саутгемптон" чуть пришел в себя в концовке сезона, впервые с декабря 2018 забив в двух матчах Премьер-Лиги подряд по три гола или более. "Лидс" выиграл половину из своих 18 выездных поединков в этом чемпионате. "Святые" одержали пять побед в шести последних домашних встречах с "белыми" в чемпионате.
Полузащитник "Саутгемптона" Ориоль Ромеу возвращается после травмы лодыжки почти на три месяца раньше срока. Ян Беднарек залечил пятку.
"Лидс" устроит фитнес-тест для Пабло Эрнандеса. Для Матеуша Клиха и Робина Коха этот сезон завершен.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ФУЛХЭМ 20:00 Онлайн-трансляция
Проиграв оба последних матча в Премьер-Лиге, "Манчестер Юнайтед" предстоит встретиться со своими возмущенными фанатами, но возмущены они отнюдь не результатами. "Фулхэм" уже вылетел, набрав лишь одно очко в восьми последних поединках чемпионата. "Красные дьяволы" выиграли 18 из 22 последних встреч с "дачниками" в рамках высшего дивизиона.
"Юнайтед" может вновь задействовать Даниэля Амарти и Антони Мартиаля. Харри Магуайр вне игры с повреждением лодыжки.
"Фулхэм" все еще вынужден обходиться без Тома Кэрни и Энтони Робинсона.
БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 21:00 Онлайн-трансляция
"Брайтон" набрал лишь одно очко из 21 возможного против команд, которые в данный момент находятся в топ-4. "Манчестер Сити" одержал рекордные 12 выездных подряд в Премьер-Лиге. "Чайки" проиграли все семь последних встреч с "горожанами" в чемпионате с общим счетом 21:2.
"Брайтон" будет лишен дисквалифицированных Льюиса Данка и Нила Мопе и травмированных Тарика Лэмпти, Йоэла Велтмана и Солли Марча.
Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне на пороге возвращения в строй после мышечной травмы. Серхио Агуэро точно не сыграет.
ЧЕЛСИ — ЛЕСТЕР 22:15 Онлайн-трансляция
"Челси" предстоит реабилитироваться за поражение от "Арсенала" и проигрыш "Лестеру" в финале Кубка Англии. "Лисы" в свою очередь постараются присовокупить к трофею путевку в Лигу Чемпионов, что стало бы оглушительным успехом для Брендана Роджерса.
"Челси" рискует вновь недосчитаться Андреаса Кристенсена. Матео Ковачич вернулся еще на прошлой неделе.
Защитник "Лестера" Джонни Эванс не сыграет из-за травмы пятки. У Дженгиза Ундера небольшое повреждение.
18.05.2021 18:00
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Последние комментарии:
-1 на чмырси изимани.бет
Чмырси сегодня выйдет максимально злым, что угодно сделают, чтобы не въе6аться кек, да и Лестер после похмелья.
(ответить)
Сегодня нас ждет повторное обоссание Тухлого Томата.
P.S. Итоги сезона для пенсов: 1) бездарно просрали Кубок Англии Лестеру; 2) разгромно проиграли в финале Лиги Чемпионов Сити; 3) остались вне топ-4 и не квалифицировались в ЛЧ на следующий год.
Новый контракт этому топарю хе хе хе хе хе
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У каждой легенды есть моменты абсолютного триумфа, которые в виде фото, или видео потом репостятся фанатами даже после завершения их карьер. И это не хет треки Шеффилдам.
У Пеле это сумашедший гол в финале ЧМ и легендарное фото с кубком.
У Марадонны это рука бога и гениальный проход в полуфинале ЧМ с Англией.
У Роналдо это дубль в финале ЧМ с его прической знаменитой.
У Роналду это его прыжок, голы в финалах ЛЧ и эмоции на бровке в финале Евро
У Зидана финт и дубль в финале ЧМ
У Руни, у ебаного Руни всю жизнь крутят не его бесконечных голы Саудгемптонам, а его гол через себя Манчестер Сити.
Что оставит после себя Кейн? Да ничего. Он проваливал абсолютно все важные матчи. Финалы/полуфиналы от него настолько унылы, что всех его фейлов ужде просто не вспомнить.
Финал кубка лиги. ТТх трофей нужен в 10 раз больше чем сити. Выходит сильнейший состав. И Кейт весь матч сосёт.
Финал ЛЧ. Такой шанс. Кейн просто нулевой. Просто худший на поле.
ЧМ 2018. Кейн ебет в групповом этапе. начинается плей офф и он просто деревенеет. Мало кто знает, но на полуфинал с Хорватией в Лужники 2 раза вызывали скорую, потому что думали, что Харри Кейн умер прямо на поле. А в матче за третье место, Кейн мог вообще не появляться на стадионе.
Тот же Ширер(чемпиона Англии в Блэкберном), кстати, бронзовый призер чемпионата Европы. Забил единственный мяч Англии в полуфинале, а потом ещё послематчейвый пенальти попал.
Более конченного неудачника чем Кейн ещё поискать. Я серьёзно не понимаю, почему фаны ТТХ на него все так дрокают. Я уверен замени Кейна на Левандовски и ТТХ и сборная Англии уже что-то бы да выиграли.
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"Юнайтед" может вновь задействовать Даниэля Амарти
Источник: http://fapl.ru/posts/85973/?c=1
Это кто? Давно не смотрел матчи
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Челси против Лесистер самый сочный матч, остальное без интриг. Синяки должны побеждать чуть ли не разгромом, мотивация зашкаливает.
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