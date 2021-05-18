37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник, 18 мая, четырьмя поединками стартует 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — ЛИДС 20:00 Онлайн-трансляция



"Саутгемптон" чуть пришел в себя в концовке сезона, впервые с декабря 2018 забив в двух матчах Премьер-Лиги подряд по три гола или более. "Лидс" выиграл половину из своих 18 выездных поединков в этом чемпионате. "Святые" одержали пять побед в шести последних домашних встречах с "белыми" в чемпионате.



Полузащитник "Саутгемптона" Ориоль Ромеу возвращается после травмы лодыжки почти на три месяца раньше срока. Ян Беднарек залечил пятку.



"Лидс" устроит фитнес-тест для Пабло Эрнандеса. Для Матеуша Клиха и Робина Коха этот сезон завершен.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ФУЛХЭМ 20:00 Онлайн-трансляция



Проиграв оба последних матча в Премьер-Лиге, "Манчестер Юнайтед" предстоит встретиться со своими возмущенными фанатами, но возмущены они отнюдь не результатами. "Фулхэм" уже вылетел, набрав лишь одно очко в восьми последних поединках чемпионата. "Красные дьяволы" выиграли 18 из 22 последних встреч с "дачниками" в рамках высшего дивизиона.



"Юнайтед" может вновь задействовать Даниэля Амарти и Антони Мартиаля. Харри Магуайр вне игры с повреждением лодыжки.



"Фулхэм" все еще вынужден обходиться без Тома Кэрни и Энтони Робинсона.



БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 21:00 Онлайн-трансляция



"Брайтон" набрал лишь одно очко из 21 возможного против команд, которые в данный момент находятся в топ-4. "Манчестер Сити" одержал рекордные 12 выездных подряд в Премьер-Лиге. "Чайки" проиграли все семь последних встреч с "горожанами" в чемпионате с общим счетом 21:2.



"Брайтон" будет лишен дисквалифицированных Льюиса Данка и Нила Мопе и травмированных Тарика Лэмпти, Йоэла Велтмана и Солли Марча.



Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне на пороге возвращения в строй после мышечной травмы. Серхио Агуэро точно не сыграет.



ЧЕЛСИ — ЛЕСТЕР 22:15 Онлайн-трансляция



"Челси" предстоит реабилитироваться за поражение от "Арсенала" и проигрыш "Лестеру" в финале Кубка Англии. "Лисы" в свою очередь постараются присовокупить к трофею путевку в Лигу Чемпионов, что стало бы оглушительным успехом для Брендана Роджерса.



"Челси" рискует вновь недосчитаться Андреаса Кристенсена. Матео Ковачич вернулся еще на прошлой неделе.



Защитник "Лестера" Джонни Эванс не сыграет из-за травмы пятки. У Дженгиза Ундера небольшое повреждение.