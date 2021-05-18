Шейх Мансур оплатит поездку фанатов "Сити" на финал Лиги Чемпионов

Шейх Мансур Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур из своего кармана оплатит поездку фанатов своего клуба на финал Лиги Чемпионов в Порту 29 мая.

С собой на "Драгау", куда финальный матч против "Челси" был перенесен из Стамбула, команда Хосепа Гвардиолы собирается взять около 6,000 фанатов.

Путешествия в эпоху пандемии коронавируса непросты и недешевы, однако фанатам "Сити" не придется беспокоиться по этому поводу — авиабилеты туда и обратно будут бесплатны для них.

Как сообщает The Independent, единственное условие шейха Мансура заключается в том, что фанаты должны прилететь и улететь определенными рейсами, в день матча. Проходить карантин болельщикам не потребуется, ведь Португалия находится в "зеленом списке" Великобритании.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, шейх Мансур

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 492

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Последние комментарии:




  1. cristean2 18.05.2021 17:18 # cristean2
    Ну понятно дело, никто не готов платить свои деньги ради поддержки МС))

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  2. scauzer11 18.05.2021 17:10 # scauzer11
    такое раз в столетие бывает))

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  3. asnural 18.05.2021 17:05 # asnural
    Прикиньте, лысый обосрется в финале?

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  4. chelsea88 18.05.2021 17:05 # chelsea88
    Для 1,5 фаната шитюков из фапла места найдётся?

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  5. manutd-20champ 18.05.2021 17:04 # manutd-20champ
    красавчик, что тут скажешь?

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  6. arhangel777 18.05.2021 17:03 # arhangel777
    Топово, что еще скажешь тут!
    C’mon City!!!

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