Шейх Мансур оплатит поездку фанатов "Сити" на финал Лиги Чемпионов

Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур из своего кармана оплатит поездку фанатов своего клуба на финал Лиги Чемпионов в Порту 29 мая.

С собой на "Драгау", куда финальный матч против "Челси" был перенесен из Стамбула, команда Хосепа Гвардиолы собирается взять около 6,000 фанатов.



Путешествия в эпоху пандемии коронавируса непросты и недешевы, однако фанатам "Сити" не придется беспокоиться по этому поводу — авиабилеты туда и обратно будут бесплатны для них.



Как сообщает The Independent, единственное условие шейха Мансура заключается в том, что фанаты должны прилететь и улететь определенными рейсами, в день матча. Проходить карантин болельщикам не потребуется, ведь Португалия находится в "зеленом списке" Великобритании.