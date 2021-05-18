Шейх Мансур оплатит поездку фанатов "Сити" на финал Лиги Чемпионов
Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур из своего кармана оплатит поездку фанатов своего клуба на финал Лиги Чемпионов в Порту 29 мая.
С собой на "Драгау", куда финальный матч против "Челси" был перенесен из Стамбула, команда Хосепа Гвардиолы собирается взять около 6,000 фанатов.
Путешествия в эпоху пандемии коронавируса непросты и недешевы, однако фанатам "Сити" не придется беспокоиться по этому поводу — авиабилеты туда и обратно будут бесплатны для них.
Как сообщает The Independent, единственное условие шейха Мансура заключается в том, что фанаты должны прилететь и улететь определенными рейсами, в день матча. Проходить карантин болельщикам не потребуется, ведь Португалия находится в "зеленом списке" Великобритании.
18.05.2021 17:00
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Ну понятно дело, никто не готов платить свои деньги ради поддержки МС))
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такое раз в столетие бывает))
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Прикиньте, лысый обосрется в финале?
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Для 1,5 фаната шитюков из фапла места найдётся?
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красавчик, что тут скажешь?
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Топово, что еще скажешь тут!
C’mon City!!!
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