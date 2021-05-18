Артета подтвердил уход Луиса и анонсировал переговоры с Виллианом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил уход из клуба защитника Давида Луиса и сообщил, что вингеру Виллиану тоже предстоит разговор с руководством.

На прошлой неделе стало известно, что истекающий в конце сезона контракт Луиса продлен не будет. Давид покидает "Эмирейтс" после двух лет в клубе.



"Я по-настоящему наслаждался совместной работой с ним. Я многому научился у него. Он всегда был очень полезен".



"Мне грустно, потому что ты привязываешься к игрокам в эмоциональном плане. Когда приходится прощаться, это всегда тяжело и грустно, потому что ваши отношения прерываются. Я должен сказать ему спасибо", — цитирует Артету Sky Sports.



Вслед за Луисом, похожие переговоры "Арсенал" собирается провести с Виллианом, у которого, правда, остается еще два года по контракту.



"Это был сложный сезон для него, и я несу за это полную ответственность, потому что именно я обязан добиваться от него лучшего футбола. Моментами это получалось, но в целом его уровень не дотягивал до того, что он демонстрировал прежде".



"Мы вместе с Эду, руководством и владельцами собираемся индивидуально поговорить с игроками, чтобы принять правильное решение на будущее", — добавил Артета.