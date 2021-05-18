Артета подтвердил уход Луиса и анонсировал переговоры с Виллианом
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил уход из клуба защитника Давида Луиса и сообщил, что вингеру Виллиану тоже предстоит разговор с руководством.
На прошлой неделе стало известно, что истекающий в конце сезона контракт Луиса продлен не будет. Давид покидает "Эмирейтс" после двух лет в клубе.
"Я по-настоящему наслаждался совместной работой с ним. Я многому научился у него. Он всегда был очень полезен".
"Мне грустно, потому что ты привязываешься к игрокам в эмоциональном плане. Когда приходится прощаться, это всегда тяжело и грустно, потому что ваши отношения прерываются. Я должен сказать ему спасибо", — цитирует Артету Sky Sports.
Вслед за Луисом, похожие переговоры "Арсенал" собирается провести с Виллианом, у которого, правда, остается еще два года по контракту.
"Это был сложный сезон для него, и я несу за это полную ответственность, потому что именно я обязан добиваться от него лучшего футбола. Моментами это получалось, но в целом его уровень не дотягивал до того, что он демонстрировал прежде".
"Мы вместе с Эду, руководством и владельцами собираемся индивидуально поговорить с игроками, чтобы принять правильное решение на будущее", — добавил Артета.
18.05.2021 15:00
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У Вилли целый 1 гол за гейсенал в сезоне АПЛ! Просто по-королевски развел педиков. Сразу видно, что бывший игрок Королей Лондона
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А они от этого турка избавились? Я просто не слежу за говноклубом...
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Виллиан конечно красиво доит Арсенал и ещё два года будет это продолжаться. Эду просто гений.
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