Ходжсон покидает "Кристал Пэлас" в конце сезона

"Кристал Пэлас" объявил о расставании со своим главным тренером Роем Ходжсоном по окончанию сезона.

Ходжсон сам является воспитанником "Пэлас", поиграв здесь как игрок. На тренерский мостик родного клуба Рой пришел в сентябре 2017 и с тех пор исправно выполнял задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге.



Однако контракт Ходжсона истекает в конце сезона, и на "Селхерст Парк" было решено довериться более молодому и прогрессивному специалисту, нежели 73-летний Рой.



В прощальном заявлении Ходжсон не говорит, что завершает тренерскую карьеру, но отмечает, что уходит в сторону от изнурительного футбола Премьер-Лиги.



Таким образом, Ходжсон попрощается с публикой "Селхерст Парк" во время дерби с "Арсеналом" в среду, а свой заключительный матч у руля "Пэлас" проведет в воскресенье против своего бывшего клуба "Ливерпуля".



Фаворитом на замену Ходжсону считается Фрэнк Лэмпард, который, по слухам, уже ведет переговоры с "орлами".