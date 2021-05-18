Ходжсон покидает "Кристал Пэлас" в конце сезона

Рой Ходжсон "Кристал Пэлас" объявил о расставании со своим главным тренером Роем Ходжсоном по окончанию сезона.

Ходжсон сам является воспитанником "Пэлас", поиграв здесь как игрок. На тренерский мостик родного клуба Рой пришел в сентябре 2017 и с тех пор исправно выполнял задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге.

Однако контракт Ходжсона истекает в конце сезона, и на "Селхерст Парк" было решено довериться более молодому и прогрессивному специалисту, нежели 73-летний Рой.

В прощальном заявлении Ходжсон не говорит, что завершает тренерскую карьеру, но отмечает, что уходит в сторону от изнурительного футбола Премьер-Лиги.

Таким образом, Ходжсон попрощается с публикой "Селхерст Парк" во время дерби с "Арсеналом" в среду, а свой заключительный матч у руля "Пэлас" проведет в воскресенье против своего бывшего клуба "Ливерпуля".

Фаворитом на замену Ходжсону считается Фрэнк Лэмпард, который, по слухам, уже ведет переговоры с "орлами".


Метки Кристал Пэлас, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 218

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. umoraaa 18.05.2021 14:06 # umoraaa
    А ведь нынешняя школота даже не в курсе что Ходжсон и Фулхэм финалист первого розыгрыша Лиги Европы, отличная тогда была команда.

    (ответить)

  2. lfcynwa 18.05.2021 14:01 # lfcynwa
    акей, значит Пелас едет на курорт

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: