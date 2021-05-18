Тео Уолкотт останется в "Саутгемптоне"

"Саутгемптон" согласовал двухлетний контракт с вингером Тео Уолкоттом.

Этот сезон Уолкотт проводит в родном "Саутгемптоне" на правах аренды из "Эвертона", который потратил 20 миллионов фунтов на его приобретение у "Арсенала" в 2018 году.



Однако этот сезон — последний по контракту Уолкотта с "Эвертоном". Отпуская Тео к "святым" в октябре, "ириски" прощались с игроком насовсем.



32-летний англичанин сыграл только 22 матча за команду Ральфа Хазенхюттля во всех соревнованиях, забив три гола и отдав три результативные передачи, но этого оказалось достаточно, чтобы заслужить постоянный контракт.



Как сообщает официальный веб-сайт "святых", Уолкотт подпишет контракт до 2023 года после истечения своего соглашения с "Эвертоном" в конце июня.