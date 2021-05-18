Алиссон: "Это было инстинктивно"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон рассказал, каким образом ему удалось забить гол против "Вест Бромвича".

Отличившись на исходе компенсированного времени воскресного матча Премьер-Лиги на "Хоторнс", Алиссон позволил "красным" вырвать победу 1:2 и сохранить реальные шансы на попадание в Лигу Чемпионов.



28-летний голкипер признается, что действовал на инстинктах и вспомнил о советах бывшего игрока сборной Бразилии Дады Маравильи.



"Это было инстинктивно. Пошла сильная подача мяча, и я просто пытался не отбить его выше, а направить в створ ворот. Я даже не понял, насколько хорошо технически это было исполнено".



"Помню, я играл товарищеский матч за команду "Интернасионаля" U-23, и Дада Маравилья говорил с нами о технике удара головой. Подбородок у груди, подбородок у плеча. Именно так я и забил, это невероятно".



"Надеюсь, этот гол станет особенным в плане попадания в Лигу Чемпионов и успешного завершения сезона", — сообщил Алиссон ESPN Brazil.