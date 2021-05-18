Алиссон: "Это было инстинктивно"
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон рассказал, каким образом ему удалось забить гол против "Вест Бромвича".
Отличившись на исходе компенсированного времени воскресного матча Премьер-Лиги на "Хоторнс", Алиссон позволил "красным" вырвать победу 1:2 и сохранить реальные шансы на попадание в Лигу Чемпионов.
28-летний голкипер признается, что действовал на инстинктах и вспомнил о советах бывшего игрока сборной Бразилии Дады Маравильи.
"Это было инстинктивно. Пошла сильная подача мяча, и я просто пытался не отбить его выше, а направить в створ ворот. Я даже не понял, насколько хорошо технически это было исполнено".
"Помню, я играл товарищеский матч за команду "Интернасионаля" U-23, и Дада Маравилья говорил с нами о технике удара головой. Подбородок у груди, подбородок у плеча. Именно так я и забил, это невероятно".
"Надеюсь, этот гол станет особенным в плане попадания в Лигу Чемпионов и успешного завершения сезона", — сообщил Алиссон ESPN Brazil.
18.05.2021 12:00
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Ёпта бле это было минимум просто охуенно, фантастик.
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Пускай поблагодарит арбитра который не засчитал чистый гол ВБА
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ну да, вряд ли он игру в чужой штрафной, при угловых, тренирует:) лишний игрок без опеки оказался, не разобрались дрозды, но пробил красиво, канеш:)
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