Алиссон: "Это было инстинктивно"

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон рассказал, каким образом ему удалось забить гол против "Вест Бромвича".

Отличившись на исходе компенсированного времени воскресного матча Премьер-Лиги на "Хоторнс", Алиссон позволил "красным" вырвать победу 1:2 и сохранить реальные шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

28-летний голкипер признается, что действовал на инстинктах и вспомнил о советах бывшего игрока сборной Бразилии Дады Маравильи.

"Это было инстинктивно. Пошла сильная подача мяча, и я просто пытался не отбить его выше, а направить в створ ворот. Я даже не понял, насколько хорошо технически это было исполнено".

"Помню, я играл товарищеский матч за команду "Интернасионаля" U-23, и Дада Маравилья говорил с нами о технике удара головой. Подбородок у груди, подбородок у плеча. Именно так я и забил, это невероятно".

"Надеюсь, этот гол станет особенным в плане попадания в Лигу Чемпионов и успешного завершения сезона", — сообщил Алиссон ESPN Brazil.


Метки Алиссон, Вест Бромвич, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2021 12:00

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  1. mancunia-planet 18.05.2021 12:26 # mancunia-planet
    Ёпта бле это было минимум просто охуенно, фантастик.

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  2. umoraaa 18.05.2021 12:11 # umoraaa
    Пускай поблагодарит арбитра который не засчитал чистый гол ВБА

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  3. alexomck 18.05.2021 12:02 # alexomck
    ну да, вряд ли он игру в чужой штрафной, при угловых, тренирует:) лишний игрок без опеки оказался, не разобрались дрозды, но пробил красиво, канеш:)

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