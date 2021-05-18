"Юнайтед" готов включить Лингарда в сделку по Кейну

"Манчестер Юнайтед" готов использовать своего вингера Джесси Лингарда в качестве разменной монеты в сделке по приобретению нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Накануне издание Sky Sports сообщило, что "Юнайтед" — один из трех клубов, уже установивших контакт с лагерем Кейна, который попросил "Тоттенхэм" отпустить его в ближайшее трансферное окно.



"Красные дьяволы" являются большими и давними поклонниками таланта Харри, но выложить около 150 миллионов фунтов, в которые президент "шпор" Даниэль Леви оценивает своего бомбардира, им было бы затруднительно.



Как утверждает Daily Mirror, ключом к переходу Кейна в "Юнайтед" может стать Лингард, который значительно поднял свою трансферную стоимость за время аренды в "Вест Хэме".



Джесси забил девять голов и отдал три результативные передачи в 14 матчах Премьер-Лиги за "молотобойцев", которым будет сложно сохранить 28-летнего англичанина у себя без Лиги Чемпионов.