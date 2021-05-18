"Юнайтед" готов включить Лингарда в сделку по Кейну

Джесси Лингард и Харри Кейн "Манчестер Юнайтед" готов использовать своего вингера Джесси Лингарда в качестве разменной монеты в сделке по приобретению нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Накануне издание Sky Sports сообщило, что "Юнайтед" — один из трех клубов, уже установивших контакт с лагерем Кейна, который попросил "Тоттенхэм" отпустить его в ближайшее трансферное окно.

"Красные дьяволы" являются большими и давними поклонниками таланта Харри, но выложить около 150 миллионов фунтов, в которые президент "шпор" Даниэль Леви оценивает своего бомбардира, им было бы затруднительно.

Как утверждает Daily Mirror, ключом к переходу Кейна в "Юнайтед" может стать Лингард, который значительно поднял свою трансферную стоимость за время аренды в "Вест Хэме".

Джесси забил девять голов и отдал три результативные передачи в 14 матчах Премьер-Лиги за "молотобойцев", которым будет сложно сохранить 28-летнего англичанина у себя без Лиги Чемпионов.


Метки Вест Хэм, Кейн, Лингард, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. umoraaa 18.05.2021 11:05 # umoraaa
    Кому нужен этот днарь Лингард

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  2. justnick 18.05.2021 10:59 # justnick
    За Лингардиньо придется доплатить

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