"Тоттенхэм" определил двух игроков на замену Кейну
"Тоттенхэм" начал готовиться к расставанию с нападающим Харри Кейном и уже определил двух игроков, которые могут заменить капитана сборной Англии.
Накануне стало известно, что 27-летний Кейн уведомил руководство своего клуба о желании уйти в ближайшее трансферное окно. Более того, Харри надеется определиться со своим будущим до Евро-2020.
Как утверждает Daily Mail, на самом деле "Тоттенхэм" еще с февраля готовится к расставанию с Кейном, за которого "шпоры" надеются выручить до 150 миллионов фунтов.
Среди игроков, которые могут заменить Кейна, лондонский клуб рассматривает Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити" и Антони Мартиаля из "Манчестер Юнайтед" — оба в своих клубах не имеют места в стартовом составе.
18.05.2021 10:00
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Последние комментарии:
Сколько Кейн еще поиграет на хорошем уровне? Ощущение, что уже в 30 физически будет не так хорош, а для Англии это очень важно. Он и сейчас не блещет скоростью и мощью и к тому же часто травмируется, а по сути уже на закате карьеры для форварда. Как по мне не те физические данные, чтобы как Кавани или Ибра играть до старости. Надеюсь ошибаться.
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В Ливер 100%
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Рад, что Кейн наконец то одумался. Кажется, что выберет МЮ.
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обмен Марсик + доплата на Кейна
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