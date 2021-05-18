"Тоттенхэм" определил двух игроков на замену Кейну

"Тоттенхэм" начал готовиться к расставанию с нападающим Харри Кейном и уже определил двух игроков, которые могут заменить капитана сборной Англии.

Накануне стало известно, что 27-летний Кейн уведомил руководство своего клуба о желании уйти в ближайшее трансферное окно. Более того, Харри надеется определиться со своим будущим до Евро-2020.



Как утверждает Daily Mail, на самом деле "Тоттенхэм" еще с февраля готовится к расставанию с Кейном, за которого "шпоры" надеются выручить до 150 миллионов фунтов.



Среди игроков, которые могут заменить Кейна, лондонский клуб рассматривает Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити" и Антони Мартиаля из "Манчестер Юнайтед" — оба в своих клубах не имеют места в стартовом составе.