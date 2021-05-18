"Тоттенхэм" определил двух игроков на замену Кейну

Габриэль Жезус и Антони Мартиаль "Тоттенхэм" начал готовиться к расставанию с нападающим Харри Кейном и уже определил двух игроков, которые могут заменить капитана сборной Англии.

Накануне стало известно, что 27-летний Кейн уведомил руководство своего клуба о желании уйти в ближайшее трансферное окно. Более того, Харри надеется определиться со своим будущим до Евро-2020.

Как утверждает Daily Mail, на самом деле "Тоттенхэм" еще с февраля готовится к расставанию с Кейном, за которого "шпоры" надеются выручить до 150 миллионов фунтов.

Среди игроков, которые могут заменить Кейна, лондонский клуб рассматривает Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити" и Антони Мартиаля из "Манчестер Юнайтед" — оба в своих клубах не имеют места в стартовом составе.


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. empry 18.05.2021 10:32 # empry
    Сколько Кейн еще поиграет на хорошем уровне? Ощущение, что уже в 30 физически будет не так хорош, а для Англии это очень важно. Он и сейчас не блещет скоростью и мощью и к тому же часто травмируется, а по сути уже на закате карьеры для форварда. Как по мне не те физические данные, чтобы как Кавани или Ибра играть до старости. Надеюсь ошибаться.

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  2. liverpool1892est 18.05.2021 10:16 # liverpool1892est
    В Ливер 100%

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  3. sexan 18.05.2021 10:11 # sexan
    Рад, что Кейн наконец то одумался. Кажется, что выберет МЮ.

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  4. nismo21 18.05.2021 10:01 # nismo21
    обмен Марсик + доплата на Кейна

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