Тухель опасается преследующего "Ливерпуля"

Наставник "Челси" Томас Тухель признался, что ощущает дыхание "Ливерпуля" сзади.

На прошлой неделе "Челси" потерпел поражение 0:1 от "Арсенала", тогда как "Ливерпуль" героическим образом вырвал победу 1:2 у "Вест Бромвича".



Теперь, за два тура до завершения сезона Премьер-Лиги, "синие" опережают "красных" всего на одно очко, замыкая топ-4, и Тухель отлично понимает, чем может быть чревата ошибка.



"Поражение от "Арсенала" отбросило нас назад. Это наша вина, что дистанция снова сократилась. Мы оставили дверь открытой, и "Ливерпуль" шагнул в нее одной ногой. Это нормально для них, ведь у них сильная команда".



"Мы приложили огромные усилия, чтобы приблизиться к ним и определить их. Мы должны помнить, какую огромную работу проделали, чтобы обойти "Ливерпуль". Но мы хотим завершить начатое".



"Нам повезло, что наша судьба в наших руках, и нам не нужно оглядываться на результаты других матчей", — цитирует Тухеля Sky Sports.