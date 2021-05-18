Тухель опасается преследующего "Ливерпуля"
Наставник "Челси" Томас Тухель признался, что ощущает дыхание "Ливерпуля" сзади.
На прошлой неделе "Челси" потерпел поражение 0:1 от "Арсенала", тогда как "Ливерпуль" героическим образом вырвал победу 1:2 у "Вест Бромвича".
Теперь, за два тура до завершения сезона Премьер-Лиги, "синие" опережают "красных" всего на одно очко, замыкая топ-4, и Тухель отлично понимает, чем может быть чревата ошибка.
"Поражение от "Арсенала" отбросило нас назад. Это наша вина, что дистанция снова сократилась. Мы оставили дверь открытой, и "Ливерпуль" шагнул в нее одной ногой. Это нормально для них, ведь у них сильная команда".
"Мы приложили огромные усилия, чтобы приблизиться к ним и определить их. Мы должны помнить, какую огромную работу проделали, чтобы обойти "Ливерпуль". Но мы хотим завершить начатое".
"Нам повезло, что наша судьба в наших руках, и нам не нужно оглядываться на результаты других матчей", — цитирует Тухеля Sky Sports.
18.05.2021 09:00
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Многоходовочка от Тухеля
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Слишком поздно место в ЛЧ ушло в матче с Арсеналом
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Да судьи явно тащат портовых крыс
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все, забздел уже
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