Тухель опасается преследующего "Ливерпуля"

Томас Тухель Наставник "Челси" Томас Тухель признался, что ощущает дыхание "Ливерпуля" сзади.

На прошлой неделе "Челси" потерпел поражение 0:1 от "Арсенала", тогда как "Ливерпуль" героическим образом вырвал победу 1:2 у "Вест Бромвича".

Теперь, за два тура до завершения сезона Премьер-Лиги, "синие" опережают "красных" всего на одно очко, замыкая топ-4, и Тухель отлично понимает, чем может быть чревата ошибка.

"Поражение от "Арсенала" отбросило нас назад. Это наша вина, что дистанция снова сократилась. Мы оставили дверь открытой, и "Ливерпуль" шагнул в нее одной ногой. Это нормально для них, ведь у них сильная команда".

"Мы приложили огромные усилия, чтобы приблизиться к ним и определить их. Мы должны помнить, какую огромную работу проделали, чтобы обойти "Ливерпуль". Но мы хотим завершить начатое".

"Нам повезло, что наша судьба в наших руках, и нам не нужно оглядываться на результаты других матчей", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 805

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  1. kazakh12 18.05.2021 09:39 # kazakh12
    Многоходовочка от Тухеля

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  2. hunter022 18.05.2021 09:36 # hunter022
    Слишком поздно место в ЛЧ ушло в матче с Арсеналом

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  3. umoraaa 18.05.2021 09:35 # umoraaa
    Да судьи явно тащат портовых крыс

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  4. j-silver 18.05.2021 09:05 # j-silver
    все, забздел уже

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