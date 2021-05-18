Гвардиола будет "холоден" при выборе состава на финал Лиги Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он будет "холоден" при выборе состава на финал Лиги Чемпионов.

Финал в Порту против "Челси" 29 мая станет последним матчем для Агуэро в качестве игрока "Сити". Однако Гвардиола просто не может позволить себе быть сентиментальным, ведь ему нужен результат.



"Прямо сейчас он травмирован. Если он выздоровеет к финалу, я буду холоден. Я бы выразился именно так".



"Я должен принять решение, которое обеспечит нам наиболее высокие шансы на победу. Если Серхио в строю, и я буду считать, что он может нам помочь, значит он сыграет".



"Если он может помочь нам забить, то он сыграет, но это финал Лиги Чемпионов, и я должен думать о том, как нам одержать победу".



"Выбирать состав на финал всегда сложно, хотя в "Барселоне" у меня было четкое представление насчет стартовых 11".



"Здесь я много ротирую, и сыграть может каждый. У меня до сих пор нет четкого представления, каким образом и каким составом мы сыграем. Я должен подумать в следующие 10 дней, а затем я приму решение".



"Поэтому отношения между игроками и тренером должны быть дистанцированными. Вы не можете быть близки, потому что от твоих решений зависят карьеры, и порой я вынужден поступать несправедливо".



"Им повезло, что их тренер много ротирует. В последние месяцы я меняю по шесть-семь игроков каждый матч. Я бы сказал, что я щедро поступаю с ними".



"Они хотят играть в каждом матче, особенно в важных матчах. Это бывает тяжело, но что поделать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.