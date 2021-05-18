Тухель: "После "Арсенала" я был зол больше, чем после финала"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что в проигранном финале Кубка Англии его команда показала футбол гораздо лучше, нежели тремя днями ранее против "Арсенала".

На прошлой неделе "Челси" был бит на своем поле "Арсеналом" (0:1) в Премьер-Лиге, а затем проиграл финал Кубка Англии против "Лестера" (1:2).



Тухель соглашается, что его подопечные неважно провели лондонское дерби, но что касается матча на "Уэмбли", то там "синим" не хватило лишь удачи.



"Когда мы брались за эту работу, я сказал, что всегда стараюсь быть честным с игроками. Я хвалю их за то, что они сделали, а не по счету на табло. Результат не всегда отражает игру, не всегда логичен".



"И хотя по статистике мы превзошли "Арсенал", нам не хватало определенной энергии, концентрации и самоотдачи. Затем мы поговорили об этом и отреагировали в финале Кубка Англии".



"Будь мы чуть удачливее и чуть точнее впереди, мы могли выиграть финал".



"Мы упорно сражаемся, чтобы вернуться в колею и снова сделать свои ворота "сухими". В футболе победу от поражения отделяет совсем немного".



"Легко сохранять веру в себя, когда ты побеждаешь, но никто не должен бояться нашей ситуации".



"После "Арсенала" я был взволнован и зол больше, потому что меня не покидало ощущение, что мы были недостаточно резки и сосредоточены. Мы не наиграли на победу. В финале было по-другому".



"Если мы будем играть, как в финале, с тем же трудолюбием и той же энергией, улучшив детали, мы сможем побеждать в матчах", — цитирует Тухеля Daily Mirror.