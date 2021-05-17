"Юнайтед" пока не принял решение по Мате

"Манчестер Юнайтед" до сих пор не определился с дальнейшей судьбой полузащитника Хуана Маты, чей контракт истекает в конце сезона.

Мата является одним из старожилов "Юнайтед", за который он выступает после своего перехода из "Челси" в январе 2014.



Однако в этом сезоне Хуан принял участие всего в 16 матчах во всех соревнованиях, и главный тренер "красных дьяволов" Оле Гунннар Сульшер должен определиться, какой может быть роль 33-летнего испанца в следующем году.



"Я веду диалог с Хуаном, и очень скоро мы поговорим снова".



"Конечно, он играет не так много, как ему хотелось бы, и это решение, которое мы примем вместе с ним. Его будущее находится в его руках, и он верно служил клубу все это время".



"Как я уже говорил много раз, сложно оставлять хороших игроков вне игры. Вопрос в том, что он видит следующим шагом в своей карьере. Видит он себя здесь или где-нибудь еще?"



"Окончательное решение пока не принято", — цитирует Сульшера Goal.