Нападающий Харри Кейн повторно сообщил "Тоттенхэму" о своем желании покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

В своих последних интервью Кейн дал ясно понять, что хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи. "Тоттенхэм" ему этого предложить не в состоянии, а ждать Харри больше не может — в июле ему исполнится уже 28 лет.



По информации Sky Sports, Кейн порывался уйти еще прошлым летом, однако тогда "шпорам" удалось внушить Харри, что первый полный сезон при Жозе Моуриньо будет успешным — поначалу это походило на правду, и в декабре лондонцы даже лидировали в Премьер-Лиге, но затем случился затяжной спад, который обернулся увольнением португальского тренера.



Сообщается, что "Тоттенхэм" готов удовлетворить желание Кейна о трансфере, пускай и неохотно. "Шпоры" уже делают различные запросы насчет нападающих, которые могут заменить Харри.



Эта ситуация привлекла внимание "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси", которые уже установили контакт с агентством капитана сборной Англии CK66.



Сам Кейн предпочитает остаться в Премьер-Лиге и надеется уладить свое будущее до начала Евро-2020 в июне.



"Нам нужно завершить сезон, и мы хотим сделать это как можно лучше. Это все, на чем мы сосредоточены", — сообщил официальный представитель "Тоттенхэма Sky Sports, не став опровергать информацию о прошении Кейна.