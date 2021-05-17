Тухель — Абрахэму и его подружке: "Не время жаловаться"

Наставник "Челси" Томас Тухель отреагировал на разочарование Тэмми Абрахэма и его подружки после финала Кубка Англии.

В минувшую субботу Тухель в очередной раз проигнорировал Абрахэма, не включив того в заявку "синих" на финал Кубка Англии против "Лестера".



В ответ на это подружка Тэмми раскритиковала Тухеля в социальных сетях, однако Томас не собирается оправдываться.



"Это неподходящий момент, чтобы жаловаться. Это неподходящий момент, чтобы слишком вдаваться в объяснения".



"Это момент, чтобы просто жить настоящим. Это отдельные решения в длинном сезоне".



"Количество игроков, которых я мог включить в заявку, было ограничено. Я решил выпустить Тимо Вернера в старте как нападающего, а на скамейке у нас были Кай Хаверц и Оливье Жиру, потому мы решили, что третий 9-й номер нам не нужен среди запасных. Ничего личного".



"С момента моего прихода каждый заслуживает быть в заявке. Я понимаю его разочарование, и он разочарован не впервые. У нас есть и другие парни в той же ситуации", — цитирует Тухеля BBC.