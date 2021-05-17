Тухель — Абрахэму и его подружке: "Не время жаловаться"

Томас Тухель и Тэмми Абрахэм Наставник "Челси" Томас Тухель отреагировал на разочарование Тэмми Абрахэма и его подружки после финала Кубка Англии.

В минувшую субботу Тухель в очередной раз проигнорировал Абрахэма, не включив того в заявку "синих" на финал Кубка Англии против "Лестера".

В ответ на это подружка Тэмми раскритиковала Тухеля в социальных сетях, однако Томас не собирается оправдываться.

"Это неподходящий момент, чтобы жаловаться. Это неподходящий момент, чтобы слишком вдаваться в объяснения".

"Это момент, чтобы просто жить настоящим. Это отдельные решения в длинном сезоне".

"Количество игроков, которых я мог включить в заявку, было ограничено. Я решил выпустить Тимо Вернера в старте как нападающего, а на скамейке у нас были Кай Хаверц и Оливье Жиру, потому мы решили, что третий 9-й номер нам не нужен среди запасных. Ничего личного".

"С момента моего прихода каждый заслуживает быть в заявке. Я понимаю его разочарование, и он разочарован не впервые. У нас есть и другие парни в той же ситуации", — цитирует Тухеля BBC.


Метки Абрахэм, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2021 20:00

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  1. leon-britton 17.05.2021 20:14 # leon-britton
    После бездарно просранного финала ЛЧ замутят тройничок с Тухлым Томатом и подружка Абрахэма сделает этому физруку анальный фистинг. Скриньте.

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  2. suddenly 17.05.2021 20:07 # suddenly
    А что ответил Пеп Ладе Седан?

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