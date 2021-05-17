Сульшер не считает второе место достижением

Рискуя вызвать гнев своего предшественника Жозе Моуриньо, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гунннар Сульшер заявил, что не считает второе место в Премьер-Лиге достижением.

Финишировав на втором месте в сезоне 2017/18, Моуриньо назвал это одним из лучших достижений в своей карьере.



Выиграв хотя бы один из двух оставшихся матчей в Премьер-Лиге, "Юнайтед" гарантирует себе вторую строчку в нынешней кампании, однако Сульшер не будет этому рад.



"Сейчас конкуренция гораздо выше, нежели когда я был игроком. Три, четыре, пять команд могут претендовать на два первых места".



"Последние годы два первых места занимали одни и те же команды, и это хорошо, что нам удалось протиснуться между ними, но мы не можем сказать, что это достижение. Это не достижение".



"Мы сделали шаги вперед как команда, но мы пока еще не там, где хотим быть. Мы знаем, что нашему коллективу кое-чего не хватает, но мы стали сильнее во многих аспектах, и я очень доволен имеющимися игроками. Теперь мы должны сделать следующий шаг", — цитирует Сульшера Daily Mirror.